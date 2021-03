«Vi må verne om søndagen som annerledesdag»

Vi liker ikke søndagsåpne butikker. Ferdig med det. Søndag er annerledesdagen. Det er dagen for å ta et pust i bakken. Hvor det ikke skal fartes og shoppes og mases. De små Brustad-bu-butikkene er åpne for dem som har glemt lomper til grillturen i skogen, de som er forferdet over å måtte starte mandagen uten toalettpapir, eller de som mangler bleier til babyen. De nødvendige tingene, tingene som fortsatt gjør søndagen til en annerledesdag.

Søndag er en dag med ro og stillhet. Vi trenger ro i hverdagen.

Søndag skal være en annerledes dag. —

Å sørge for at Gamlebyen fortsatt skal regnes som typisk turiststed, er vi selvfølgelig enige i. Hit farter besøkende fra egen og andre kommuner for å oppleve roen og stemningen blant de kulturhistoriske omgivelsene, og her kan man besøke spesialbutikker drevet av enkeltmennesker som gjenskaper tradisjoner, deler antikviteter eller skaper kunst og matkultur. Det er butikker med helt andre premisser enn kjedebutikker og dagligvarehandler.

Derfor er det overraskende for SV at det ser ut til at et flertall i bystyret vil støtte å ha søndagsåpne butikker i Vikane, fordi det der bor flere hytteeiere enn fastboende, og følgelig bør regnes som typisk turiststed. Men kan ikke hytteeiere, i likhet med fastboende, handle alle andre dager? Skal vi gå på bekostning av søndagsfølelsen i typiske hytteområder, fordi – fordi? Nei, hva skal vi si, det er vanskelig å finne et godt argument for dette.

Derfor kommer vi i bystyret førstkommende torsdag, til å stemme for det kommunedirektøren opprinnelig har foreslått – nemlig å stoppe muligheten for å ha søndagsåpne butikker på Ørebekk OG på Vikane. Søndag skal være en annerledes dag. Vi trenger en slik dag. En dag for refleksjon, ro, fred og en koselig tur i Gamlebyen vår.

Vi må verne om den spesielle søndagen. Den er full av folkehelse. Også for hytteeiere.