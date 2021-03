«Vi skal kjempe med nebb og klør mot Viken»

I Demokraten 12. mars etterlyser Finn Åsmund Johnsbråten fra Senior Norge debatt rundt oppløsning av Viken. Det er vi mer enn klare for å bidra til.

Senterpartiet har helt siden tankene om regionreformen tok til, vært den klareste motstanderen av Viken. Vi har stemt imot i alle ledd av prosessen i de tre gamle fylkene, og vi stemte imot på Stortinget da Høyre, KRF, Venstre og FRP vedtok å tvangssammenslå Østfold med Akershus og Buskerud.

Vi skal holde det vi har lovet. Viken skal oppløses. —

I 2019 gikk vi til valg på å sende søknad om oppløsning, så fort stortingsflertallet åpnet for det. Dette fikk vi inn som punkt i den rødgrønne plattformen vi styrer Viken på. Nå i 2021 går vi til valg på å fullføre jobben. Vi skal holde det vi har lovet. Viken skal oppløses.

Så lenge Viken har eksistert, har vi hatt fokus på å styre fylket til det beste for innbyggerne. Det var det ansvarlige å gjøre. Så opplever vi i det daglige at mye av det vi spådde om Viken ble realitet. Det er vanskelig å få oversikt over de ulike delene av de enorme fylket. Vanskelig å skjønne og sette seg inn utfordringer på steder du nesten aldri har hørt om. Dette er med på å svekke tilliten til de folkevalgte. Folkevalgte skal være nær folk, ha lokalkunnskap og engasjement for de områdene man er ombudsmann for.

På pressekonferanse om smitteverntiltak i Viken mandag 15. mars sa helseminister Høie (H) følgende: «Det som er utfordrende med Viken er at det er veldig mange kommuner, veldig mange ulike kommuner. Det hadde blitt vanskelig å koordinere.» Dette på spørsmål om hvorfor man velger å ha et felles tiltaksnivå for alle 51 kommuner, selv om smittetrykket var minimalt i mange av kommunene i Viken, særlig i distriktene. Dette sier egentlig sitt. Viken er for stort. Regjeringen innrømmer det selv.

Vi kan love Johnsbråten og andre motstandere av Viken at vi skal kjempe med nebb og klør. Oppløsning av Viken er den viktigste valgkampsaken for Senterpartiet i både Østfold, Akershus og Buskerud.

Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Østfold, Senterpartiet (Senterpartiet)