«Statsministeren er seksti år – party i Hallingdal»

Nå skal alle mene noe om denne feiringen som kom utenfor regelverk og forskrifter i Hallingdal forleden.

Jeg skriver dette – som privatperson. Noe jeg som politiker ikke er. Drister meg likevel til å fullføre noen linjer. Som medlem av bystyret i Fredrikstad for Senterpartiet, forstår vel de fleste at jeg heier mer på Trygve Slagsvold Vedum, enn Erna Solberg.

Men, det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Erna Solberg står i førersetet og har frontet pandemien i ett år nå. Hun har stått i media og forklart og pratet om nye retningslinjer. Hun, helseministeren og FHI har virkelig følt på et kjempepress. Ikke bare fra media, men næringsliv, finans, skole, kultur etc.

Det er ikke verdens undergang, folkens. —

Jeg har ett ord som ikke brukes så ofte. Raus. Skal vi ikke være litt rause nå?

Erna Solberg har brutt en forskrift. Ja, det er ille. Men, det er ikke verdens undergang, folkens.

Nå må vi tenke over hvordan vi har det i Norge, med pandemien. Noen har det helt greit. Andre har det fryktelig slitsomt i hverdagen. Solbergs lille «party» er historie. Pandemien kommer vi til å leve med lenge. Forhåpentligvis med en viss raushet – for hverandre.

[ Først gikk de mot rusreformen. Etterpå var det smittefarlig fest ]