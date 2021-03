«Jeg trodde ikke jeg var noen klemmer, men jeg er jo det»

12. mars 2020, jeg skrev om at å kjede seg er en liten pris å betale. Jeg var positiv til at vi nå måtte høre etter, og at det var en tid for å følge dugnaden alle sammen. Jeg skrev om min mormor som gjenkjente ting som kunne minne om krigen, og som mente at vi yngre bare hadde godt av å kjenne på alt vi til vanlig tar for gitt.

Jeg kjente på redsel, frykt og usikkerhet. På isolasjon, og på en uvant følelse om å plutselig være redd for å være alene. Jeg følte meg rar med munnbind overalt, og jeg så altfor mye på nyheter. Jeg syns det var skummelt. Og jeg begynte fort å savne mennesker.

Likevel var jeg overbevist om at dette ville være over før sommeren. Før sommeren 2020.

Så … 12. mars 2021.

Det har gått ett år. 365 dager siden Norge stengte, og fortsatt dreier det seg om anbefalinger, regler og pressekonferanser. Om R-tallet, kohorter og avstand. Munnbind og sprit.

Jeg håper avstand ikke blir normalen —

Å holde avstand til andre er blitt helt naturlig, og nå føler jeg meg rar, og nesten kriminell, om jeg ikke går med munnbind. Å ikke dra på besøk, eller få besøk, er også blitt en helt vanlig ting i hverdagen – og det er for det meste meg og min lille kohort.

Jeg savner fortsatt mennesker. Jeg savner dere.

Jeg savner å klemme dere, dra på jentekvelder og fester. Jeg ønsker meg en utepils med levende musikk og massevis av venner. Jeg ønsker å klemme de jeg kjenner, og nesten også de jeg ikke kjenner. Det behovet for å ta på folk jeg er glad i og bryr meg om, har jeg vel aldri tenkt over før- og jeg trodde som sagt jeg ikke var noen klemmer, men jeg er jo det.

Om ikke annet – så skal jeg bli det.

Jeg håper igjen at det går mot normalen mot sommeren, og at vi kan treffes nærmere og flere om gangen. Jeg håper avstand ikke blir normalen lenger, og jeg håper jeg tar med meg det jeg har lært å sette pris på det året her, videre. For det er himla mye i en vanlig hverdag jeg setter ekstremt stor pris på.

Hva gleder du deg mest til?