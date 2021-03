«Nå haster det med å forandre. For andre»

Dessverre står vi overfor mange utfordringer i 2021 også. Flere land møter nå sin andre bølge av pandemien. Vi har sett Malawi grave massegraver, sykehus fylles opp og land stenges ned.

Akkurat nå gjør menigheter over hele Norge seg klare til å gjøre en forskjell. Til å Forandre noe for andre. Det gjør vi gjennom å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 21. – 23. mars. Du kan støtte (også på forhånd) oss gjennom vår heldigitale innsamling, eller konfirmantenes sponsorløp 23. mars. Mer informasjon finner du på kirken.no/fredrikstad.

Må stå sammen

Pandemien har satt fattige land mange år tilbake og i tillegg har de stått i mange kriser samtidig. For Covid-19 bryr seg ikke om at Nilen flommer over og tar med seg hus, eiendeler og åkre fulle av grønnsaker. Viruset bryr seg ikke om tørke, om du er på flukt fra uroligheter i Tigray eller har flyktet fra konflikter i Kongo. Det bryr seg ikke om at du ikke har vann, mat eller et sted å bo.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler i år om å gi rent vann til mennesker i nød. Vann forandrer liv. I et halvt århundre har norske menigheter strukket ut en hånd til mennesker i nød gjennom Fasteaksjonen.

[ – Vi må være støttende, men også kunne utfordre hverandre ]

Pandemien har virkelig vist oss verdien av samarbeid. Verdien av å stå sammen når krisen rammer. Både her hjemme og i landene Kirkens Nødhjelp jobber. For mens alt har vært stengt, har hjelpen, takket være Kirkens Nødhjelp og gode partnere på bakken, kommet fram.

Støtt konfirmantenes innsamling, denne gangen heldigitalt! Gå til kirken.no/fredrikstad. (Kirkens Nødhjelp)

Drakk vannet de vasket klær i

I årets aksjon møter vi Champo og familien hennes i landsbyen Kasalaulo i Zambia, der en vannpost har endret livene til innbyggerne. De hadde ikke vann, og drakk vannet de vasket klær i, nemlig den nærmeste elva. Mange var syke som følge av skittent vann.

For to år siden fikk de en vannstasjon og kan hente rent vann når de vil. Vannet har vært ekstra viktig i forebygging av pandemien. Rent vann forandrer liv – på mer enn én måte. Vi trenger rent vann å drikke, men vi trenger også rent vann for å holde oss rene og hindre spredning av sykdommer. Grundig håndvask med såpe og rent vann er faktisk en av de billigste måtene å redde liv på.

Ordet «dugnad» ble flittig brukt i året som nå er bak oss. Og vi håper dere alle også er med på dugnaden som starter nå – nemlig Fasteaksjonen 2021.

Fordi en global pandemi krever global solidaritet og handlekraft. Sammen kan vi forandre. For andre.

Si fra!

Fasteaksjonen gir også mulighet til å være med og påvirke norsk klimapolitikk. Verdens fattigste har bidratt minst til klimaendringene, men opplever de verste konsekvensene. Det er dønn urettferdig.

Vi kan ikke endre på det som er gjort, men vi kan gjøre noe for å skape en rettferdig fremtid. Vi mener at Norge må ta klimaansvar og øke støtten til klimatilpasning i utviklingsland betraktelig slik at flere får tilgang på rent vann. I Fasteaksjonen kan du bidra ved å signere på Kirkens Nødhjelp og Changemakers opprop på fasteaksjonen.no.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en fantastisk dugnad for rettferdighet. Både konfirmanter og frivillige bruker fastetiden til å hjelpe dem som trenger det mest. Vi håper på din støtte!