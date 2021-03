«Heltidskamp er kvinnekamp»

Sykepleierne fra Sykehuset Østfold, som ønsket å få fastsatt rett til å fylle opp egne stillinger fremfor at det skulle lyses ut en ny stilling, tapte i retten. Jeg skal ikke legge meg opp i jussen her, men dette er blitt en trist sak. De fire spesialsykepleierne jobber til daglig med å hjelpe nyfødte som strever litt ekstra i inngangen til livet. Det de ønsket fra sin arbeidsgiver var heltid.

Hele stillinger vil gi bedre arbeidsmiljø, en mer stabil arbeidsplass og vil til slutt være besparte penger i sykefravær og vikarbruk. —

Kampen de kjempet for sine egne stillingsprosenter ble større enn dem selv, for de ble ansiktene utad på en av de største utfordringene i vår tid: Mangel på hele og faste stillinger. Altfor mange jobber ufrivillig deltid. Det er særlig i såkalt kvinnedominerte yrker at dette er en utfordring, og derfor er dette en kvinnekampsak. 8. mars i år kunne vi jublet og feiret over at spørsmålet om heltid ble tatt på alvor, men i stedet må vi fortsette kampen. Hele stillinger vil gi bedre arbeidsmiljø, en mer stabil arbeidsplass og vil til slutt være besparte penger i sykefravær og vikarbruk. I Fredrikstad kommune jobbes det kontinuerlig med å få flere heltidsstillinger innen helsesektoren. Det går sakte, men sikkert fremover.

SV håper de fire sykepleierne, og alle andre som føler seg forbigått i utlysninger og utvidelser av stillingsprosenter, vil fortsette å rope høyt. I år går vi i digitalt tog for dere.