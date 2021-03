«Et overlagt taxi-drap»

Frode Rekve. Vignett (vignett)

Vår høyreregjering har med vilje ødelagt den tradisjonelle drosjenæringa fra landsende til landsende. Den hellige frie konkurransen og den uforståelige troen på at markedskreftene ordner alt til beste for alle, har kjørt den regulerte taxivirksomheten rett i grøfta.

De fra før dårlig betalte drosjesjåførene har blitt ofret på den såkalt frie, liberale konkurransens alter. Taxisjåførene har blitt en pariakaste i det norske samfunnet, skriver økonomikommentator og redaktør Magne Lerø i nettavisen Dagens Perspektiv denne uka. Sjåførene har urovekkende lave lønninger for jobben de utfører, og hjemme truer barnefattigdommen. Publikum har fått færre drosjer, dyrere taxi og mye lengre og usikker ventetid med de nye, ofte nettbaserte private taxiselskapene. Alt har gått galt.

Nå må noen voksne hurtigst mulig rydde opp etter «hjemme alene-festen» hos blårussen der en hel næring står foran full kollaps. Det er sjelden at en statlig reform går så fullstendig på trynet som i frislippet i drosjenæringa. Det trengtes en forbedring av drosjesystemet her i landet. Det er alle involverte parter enig i, men det kan da ikke ha vært nødvendig å knuse så å si hele drosjevirksomheten i samme slengen?

Å skjære igjennom og snu reformen i drosjenæringa er en oppgave som føyer seg pent inn i rekken av oppgaver for en ny rødgrønn regjering til høsten. Alle ser at dette har gått rett ad undas, og Arbeiderpartiet har her en gylden mulighet til å komme Senterpartiet i forkjøpet med en kraftfull sosialdemokratisk, distriktspolitisk snuoperasjon. Fremskrittspartiet har for eksempel tradisjonelt stått meget sterkt blant landets taxisjåfører. Nå skal du lete lenge etter en eneste drosjesjåfør som vil stemme på partiet.

Sett drosjene i revers og rygg tilbake til start. —

Systemet med fri konkurranse der så å si alle som har råd kan få drosjeløyve og kravet om regulert taxisentral-plikt har falt bort, har vært prøvd i våre naboland. Der har det dessverre gått like galt. Hele taxi-tilbudet for publikum har blitt satt i revers. Resultatet er færre drosjer og høyere priser. Er du uheldig og tilfeldigvis havner i en av de dyreste nye private drosjene til eller fra en av flyplassene i våre naboland, kan du fort få en regning på flere tusen kroner for en relativt kort distanse.

Dette visste den norske regjeringen. Allikevel ble et ganske likt system innført her i landet mot råd fra alle partene i høringsrunden. Ingen berørte var for. Allikevel gikk de politiske partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og selvfølgelig Kristelig Folkeparti inn for den katastrofale ordningen. Der i gården viser man seg sjeldnere og sjeldnere som gode samaritaner i kampen mot arbeidsløshet, ekstremt lave lønninger og tilhørende barnefattigdom. Det er vondt å se på.

Det er ingen hemmelighet at drosjesjåfør-yrket har mistet mye av sin status. Da jeg var ung, var drosjesjåføren en viktig mann eller kvinne i bygda. Alle visste hvem de var, og de utførte et meget viktig samfunnsoppdrag og – ansvar ved å være tilgjengelige døgnet rundt når det trengtes akutt transport til legevakt eller annet. Og de tjente ikke noe særlig mer eller mindre enn andre arbeidsfolk. Å kjøre drosje var et anstendig yrke. Det er det selvsagt fortsatt, men arbeidsvilkårene og lønningene har endret seg drastisk til det verre.

I avisa Klassekampen kunne vi forrige lørdag lese om en drosjesjåfør som rett som det var bare satt igjen med 300 kroner etter en tolv timers arbeidsdag. Vedkommende er som oftest innvandrer og har kone og barn å forsørge. Det er ikke så vanskelig å tenke seg hvordan forholdene er hjemme i den familien etter stadige vakter med luselønn.

Og denne urettferdigheten som også rammer de uskyldige barna, er skapt av landets regjering med velsignelse av KrF. At samferdselsminister Knut Arild Hareide med åpne øyne holder sin klamme hånd over denne usosiale taxi-ordningen er en stor skuffelse for mange. Det er til å rive seg i håret av og gir sterk trang til å rope Fy!

Sentrale folk i drosjenæringa i Fredrikstad og Østfold beskriver situasjonen slik: – Vi har aldri tidligere i fredstid i Norge hatt en mindre drosjevennlig regjering enn den vi har nå Det virker som om det er et mål i seg selv å ødelegge mest mulig for næringen og publikum. Det er sterke ord fra en yrkesgruppe som har gått i seg selv etter en del kritikk, særlig i Oslo for noen år tilbake. Det er ille at alle drosjesjåfører og taxieiere skal straffes så hardt og meningsløst som det vi er vitne til nå om dagen.

Nei, sett drosjene i revers og rygg tilbake til start! Ingen er tjent med et upålitelig, kostbart og råttent super-liberalisert drosjesystem. Ut med Uber og Bolt! Vi trenger en anstendig og regulert drosjenæring i bygd og by.