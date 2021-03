«Tele- og kraftmarkedet er ute av kontroll»

Ulf Tolfsen

På 60-tallet dominerte Televerket. Alle hadde fasttelefon, først med rund tallskive som gikk utrolig tregt, men så kom tastaturtelefon. Tellerskrittene kostet «flesk» så man pratet ikke unødvendig. Under feriens seiltur langs svenskekysten ringte vi hjem fra automater to ganger i uken.

De første bærbare mobiltelefonene var rådyre og flere kilo tunge. De ble utviklet i Norge, men litt typisk norsk greide vi ikke å kommersialisere produktet. Endelig kom de små tyske, japanske og amerikanske 2G som ble mer og mer avanserte. Det var «gromt» å ta fram mobilen, og mange kastet misunnelige blikk når man snakket unødig høyt i telefonen.

Alt ble mye mer kommersielt når Televerket ble Telenor og skulle konkurrere på et åpent telemarked. Markedet eksploderte. Alle skulle ha Nokiatelefoner som ble mer og mer avanserte. James Bond styrte til og med bilen med telefonen.

Men så skjedde et paradigmeskifte som går over i historien. Androide bildetelefoner så dagens lys. Windows, Sony og Apple tok over når Nokia ikke fulgte med. Dette er nå historie. I dag dominerer Samsung, Apple og Huawei og vi er nå oppe i 5G etter få år med 3 og 4G. Telefonene har nå blitt avanserte datamaskiner som ligger på nettet døgnet rund og fylles opp med apper til all mulig bruk. Ungdommene taster med to fingre på «touch screen» like raskt som på et data «keyboard». Telefonen brukes nå til alt fra data til betalings tjenester, men det er et men. Den har skapt like stor avhengighet som narkotika og er stressgenererende. Folk vandrer rundt som zombier og henger i mobilen som om det er en del av kroppen.

Mobilene lyser opp på alt fra kino til operaen. Jeg har fått nok og bestemt meg for at jeg skal bestemme. Når folk myser på telefonen på møter eller viser fram barnebarn mens dialogen går ved sammenkomster sier jeg stopp. Utviklingen har ledet til en ekstremt aggressiv og forvirrende markedssituasjon som vi neppe tjener på. Et uendelig antall «pakker» lanseres med store kampanjer på TV og ved masete telefonsalg. Telenor, Tele II, Telia, ICE, One Call, Chess etc. kjemper om samme kundegrunnlag og det sløses ved at det setter opp telemaster nær hverandre på alle fjelltopper. Dette har gått for langt og vi trenger opplagt en stor opprydding og forenkling på en utvikling som er ute av kontroll. Noe av det verste er at Norge må øke kraft forbruket med over 20 prosent for å drive miljøskadelig «sky- og datalagring».

Vi ser nå den samme tendensen på kraftmarkedet. Tidligere hadde vi Statskraft, Hafslund og en rekke kommunalt eide kraftselskap, men nå er vi oppe i rundt 40 kraft- «profittorienterte-leverandører» som i likhet med teleleverandørene tilbyr 400 forskjellige fullstendig uoversiktlige «pakker».

Det har gått så langt at politikerne nå forlanger en opprydding i alle uforståelige «tilbud». Det «sleipe» er selvfølgelig forsøk på å «melke» mest mulig ut av markedet. Hvem kan lese flere sider med komplekse tilbud og hvem er villig til å bytte kraftleverandør hver 14. dag? Lureriet med nettleie er også «sleipt» selv om vi generelt sett har lavere kraftpriser enn i EU. Noe av det mest irriterende er de nye strømmålerne som etter sigende skal «hjelpe» oss med å optimere strømforbruket, men …?

Strømmen er dyrest når forbruket er høyest, morgen og middag, men nesten alle spiser jo frokost mellom 06:00 og 09:30, og middag mellom 15:00 og 19:00. Med hjemmekontor kan man forskyve døgnrytmen, men de fleste bortsett fra skiftarbeidere spiser frokost, lunsj, middag og kvelds til omtrent samme tid. Jeg kan ikke se at den nye måleren hjelper meg.

Før moderniseringen av husets elanlegg hadde jeg wattmeter på kjøkkenet. En rød strek indikerte «overforbruk» og når nålen passerte 4000 watt ved middag slo jeg bare ned gulvvarmen på badet en times tid. En enkel, miljøvennlig og bevisst måte å reduserer overforbruket på.

Senest i helgens avis etterlyser MDG behovet for å skille overforbruk som å varme opp oppkjørsler, garasjer og boblebad på fjellet. Eneste fordel med de nye målerne er muligheten til fjernavlesing.

Jeg kan ikke se at noe av alt det nye er til for annet enn å suge mest mulig kroner ut av hver borger og husstand. Vi ser jo det samme med landets 40 bomselskap som svir av 30 prosent til drift og administrasjon. Det er på grensen til korrupsjon når selskapet betaler millionlønninger til direktører, og høye styrehonorarer og bonuser til utvalgte personer som ofte jobber i kommunen.Vi ser nå tendensen innen flere kommersielle selskaper som etableres, f.eks. innen boligbransjen.

Normalt stemmer jeg på Erna, men som «høyresosialist» vurderer jeg snart Rødt, men da risikerer vi samme type produktivitet og korrupsjon som i DDR, Russland og Kina som har flere rikinger og privilegerte enn USA.