«Bekymring om smittevern i skole og barnehage»

Marianne Kristiansen

gruppeleder Pensjonistpartiet

Renhold og smittevern prioriteres i skole og barnehage skriver kommuneleger og administrativ ledelse i Fredrikstad kommune i et nylig debattinnlegg i lokalavisene. At de mener renholdet er godt, bekrefter de også under et innlegg i formannskapets møte torsdag 18. februar, samtidig som de bekrefter at nytt, mutert virus i stor grad smitter gjennom berøring av kontaktflater. De går også så langt at de sier de vil ha store problemer med å håndtere smittesporing av bare ett eneste, nytt tilfelle.

Pensjonistpartiet som ikke er i formannskapet og derfor ikke lenger får delta i diskusjoner om pandemien, spør derimot om kommuneleger og administrativ ledelse virkelig kan mene at renholdet er så godt? Vi spør ikke minst, om de er klar over at det stort sett er elevene selv som vasker kontaktflatene og at renholderne bare blander opp en flaske som elever selv bruker og også flere tar på? Vi spør rett og slett om et slikt renhold kan regnes som godt og bra nok?

Pensjonistpartiet i Fredrikstad mener nei! Vi lurer også på om kommunelegene og administrativ ledelse selv har vært ute og sett på skoler og barnehager for å se hvordan situasjonen egentlig er?

Vi er i alle fall virkelig bekymret, da vi ser en økende smittetendens på skoler og i barnehager som daglig sender svært mange ut i karantene – ikke minst, barn og unge som kanskje hadde trengt en hyggelig vinterferie nå.

Vi mener ellers det er på tide å lytte til Utdanningsforbundet som vet hvor skoen trykker. For oss blir det nemlig for enkelt å si at også andre yrkesgrupper er utsatt. Visst er det sant, men det er vel også slik at andre utsatte grupper har langt bedre smittevernsutstyr enn elever og ansatte i skole/ barnehage som f.eks. løsninger med pleksiglass, muligheter til å holde avstand og utstyr som munnbind, visir osv.

Og hva med elevene som sliter med dårlig immunforsvar? Er det ingen som tenker på dem?

Pensjonistpartiet mener derfor det er på tide å komme opp med noen bedre løsninger på smittevernet i skolen, ikke bare vente på løsninger fra kunnskapsminister, Guri Melby, som tydeligvis aldri kommer.

Vi er heller ikke fornøyde med å høre at det jobbes med smittesporing, noe vi også mener Fredrikstad kommune er svært gode på, men kommer vi så langt at vi snakker om smittesporing, kan det nemlig være for seint for noen. Da har vi smitten løs.

Vår løsning er for øvrig at smittevernsutstyr snarlig må ut til skoler og barnehager i Fredrikstad kommune, og det må også snarlig sees på bedre rutiner for renhold. Visst koster det noen kroner ekstra, men det koster også svimlende summer å sende skole etter skole og deres nærkontakter ut i karantene.

Å si at skoler og barnehager ikke bringer smitte, håper vi i ellers er en påstand som kan legges død en gang for alle nå. For oss er det i alle fall ikke interessant om smitten oppstår på eller utenfor skolen, så lenge smitten faktisk bringes til skolen og utløser sykdom og karantene ukentlig for hundrevis av elever og deres foresatte. Vi må derfor forebygge, ikke vente!