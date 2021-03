Frode Rekve

De politiske meningsmålingene

har lenge hatt en klar og tydelig tendens: Vanlige folk har fått mer enn nok etter åtte år med Høyre-styre til fordel for de rikeste her i landet. Flertallet av velgerne ønsker seg en helt annen kurs med mer vekt på felleskap og likhet. Alt tyder på at det kommer en ny rødgrønn regjering etter valget til høsten.

Dermed trer en slags naturlov inn og styrer den politiske journalistikken mot å finne og påpeke uenighet og splid i den rødgrønne leir. Det fokuseres på at de ulike partiene på venstresiden spriker. Folk får ikke en gang vite hvem som eventuelt blir deres fremste leder og statsminister! Blir det den sindige og flinke Støre, eller den blide og joviale Vedum? En ny samarbeidsregjering til venstre spås en svært trang fødsel.

Les også: «Mer fres på rødgrønn side»

Men slik behøver det nødvendigvis ikke å gå. En rekke kommuner her i landet styres jo allerede av ulike rødgrønne koalisjoner. En av dem er den gamle arbeiderparti-bastionen Fredrikstad. Her er alle de rødgrønne partiene samlet, og det politiske samarbeidet er mer vitalt og spennende enn på mange år.

«Look to Fredrikstad», sier alle representantene for de små partiene som styrer byen sammen med det dominerende Arbeiderpartiet. Ingen føler seg overkjørt av storebror. Alle vi har snakket med, sier at det aldri har vært så spennende og rett og slett gøy å drive politikk i den store industri- og landbrukskommunen.

Les også: – Hei, jeg er alkoholiker

Talspersonene for de fem småpartiene Rødt, SV, MDG, Senterpartiet og Bymiljølista gjentar omtrent i kor at de på FFK-vis spiller hverandre gode i politikken. Sakene blir knadd i et stimulerende politisk verksted. Hver for seg har de gjerne ekstra god innsikt i særskilte saker og områder. Denne kunnskapen deler de og diskuterer med de andre. Slik påvirker de sluttresultatet i overraskende retning i mange viktige politiske saker. Vi får vårt fotavtrykk på vedtaka, som en av dem stolt påpeker.

Det rødgrønne samarbeidet i Fredrikstad går selvsagt ikke bare knirkefritt eller uten gnisninger. Arbeiderpartiet er fortsatt Storebror med over dobbelt så mange representanter som de andre fire partiene til sammen. Det veier selvsagt tungt på den politiske kjøttvekta. Men i følge småpartiene er den gamle Ap- arrogansen (nesten) helt borte, og viljen til å lytte og diskutere alternativer har utviklet seg betraktelig. Selve atmosfæren har blitt mye bedre. Dessuten er det nå lov å være uenig og gå i utakt i enkelte saker. Pisken er lagt bort.

Avgående ordfører og snart Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jon-Ivar Nygård, er også begeistret for det friske rødgrønne samarbeidet i hjembyen. Han understreker at Fredrikstad ikke er alene om å ha et rødgrønt flertall i kommunestyret. Nygård mener rikspolitikerne har mye å lære av det fruktbare samarbeidet på venstresiden i mange norske byer og kommuner. -Når det går så greit lokalt, hvorfor skulle vi ikke få det til nasjonalt? spør han. Denne erfaringen og perspektivet kan han med stor tyngde også eventuelt ta med seg inn i en ny rødgrønn regjering.

Les også: Alene ved et iskaldt høl

For gamle raddiser i Plankebyen er det også ganske oppsiktsvekkende og interessant å se at partiet Rødt fint greier å samarbeide med trauste Ap og grunneier- og bondepartiet Sp. Det gjør også Miljøpartiet De Grønne i svært mange saker. Sosialistisk Venstreparti har i mange år hatt et godt og tillitsfullt forhold til Arbeiderpartiet i Fredrikstad. Samtidig forsøker SV etter beste evne fortsatt å holde den gamle kjempen i øra. Det er nok av spenninger på rødgrønn side, men de lammer ikke det politiske samarbeidet, snarere tvert i mot.

Det som i all hovedsak sveiser de rødgrønne partiene sammen i Fredrikstad, er samlet front mot Høyres sentralisering og privatisering av nær sagt alt mulig. Forsvaret av en sterk felles og sosial velferdsstat for alle uavhengig av hvor du bor eller hva du tjener, er også en meget viktig bærebjelke for alle partiene. Det samme gjelder folkevalgt medbestemmelse på alle nivåer og en aktiv nærings- og distriktspolitikk i kampen mot arbeidsledigheten. Veien mot det grønne skiftet er noe mere kronglete, men alle vil dit, om enn med noe ulik fart og metoder.

Alt dette høres jo forbilledlig enkelt og fint ut. Og det går faktisk an. Bare se hva de rødgrønne får til i Fredrikstad. Her er det full fres i den rødgrønne politikken om dagen.

Les også: Den glade vandrer på Øra