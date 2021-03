«Det er ingen menneskerett å kjøre bil»

Tage Pettersen

stortingsrepresentant for Høyre i Østfold

I 2019 ble aldersgrensa for krav om helseattest hevet fra 75 til 80 år. Å fjerne kravet ble også vurdert, men Helsedirektoratet og Vegdirektoratet frarådet dette. Ap, SV og Frp hevder nå «at det ikke er sterke nok trafikksikkerhetsmessige grunner til å særbehandle denne aldersgruppa med obligatorisk helseattest». Forskning fra Transportøkonomisk Institutt viser imidlertid at bilførere over 75 år har langt større risiko enn andre for å bli drept eller hardt skadet ved trafikkulykker.

Mange eldre er solide sjåfører, men vi vet at enkelte blir mindre sikre sjåfører ved høy alder. Selv om det å kjøre bil er en viktig frihet, og viktig der det er dårlig kollektivtilbud, er det ingen menneskerett. Det er verre om mennesker med en begynnende demenssykdom ferdes i trafikken og skader andre. Argumentet om at de bare kjører korte turer i nærmiljøet holder ikke. Har man sertifikat skal man kunne kjøre overalt.

Samfunnet har en nullvisjon for drepte og hardt skadde på norske veier. Denne lovendringen er ikke et godt tiltak i så måte. Dette skjer uten at den forrige lovendringen for under to år siden er vurdert. Ikke nok med det: Den nye loven ble også gitt med tilbakevirkende kraft. Derfor kan folk som har mistet lappen få en ny vurdering. Norge ligger på verdenstoppen i trafikksikkerhet. Kravet om helseattest kan være en av grunnene. Nå risikerer vi å miste denne plassen.

Det er trist at dette vedtaket kommer før vi har fått evaluert endringen av aldersgrensen fra 75 til 80 år, og det er særlig ille at flertallet handler i strid med alle faglige råd. Jeg synes det er uansvarlig at Stortinget ut av det blå endrer viktige trafikksikkerhetstiltak.

For meg er trafikksikkerheten viktigere enn friheten til å kjøre bil!