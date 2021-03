«Passord: Ubrukelig hukommelse»

«Hva er passordet?»

Dersom du vet hva ordet er, slippes du inn. Hvis ikke, forblir du utestengt og trøbbelet er i gang. Da starter den snirklete veien gjennom hukommelsen for å finne den gylne nøkkelen til innpass igjen: Passordet.

Hele verden er nå full av hemmeligheter som skal huskes. Til Wifi, nettbank, e-post og Finn.no. For å nevne noen. For det er mange å huske på. I snitt har vi 207 steder på internett som er knyttet til et passord. Selv har jeg en lang liste hengende på innsiden av en skapdør på kjøkkenet, full av brukernavn og passord. Og den utvides til stadighet.

Et passord skal være originalt, men ikke være likt på flere steder. Noe som bare du vet og som få andre kan gjette seg frem til. På Google, som ikke krever passord (foreløpig), finnes det en passordgenerator som kan hjelpe med å lage dem, f.eks. 27 frustrerteKlønerKjører eller Snekkeren jogger når synet svikter. Det får frem smilet, men klarer jeg å huske dem? Når hodet er fullt fra før, kan det fort bli kokt sammen til: klønete svaksynt snekker blir frustrert ved neste innlogging.

Det finnes ulike kategorier av passord: Sterkt, middels og svakt. Eller som i eventyret med de tre små grisene: Et hus bygget av halm, et av treverk og et av murstein. Hvor trygg du vil være er avhengig av styrken på passordet. Du velger. Men det bør inneholde minimum 12 symboler, hvorav store og små bokstaver, tall og streker. Hvis ikke kan ulven blåse seg inn i din trygge verden på et blunk.

Et tips er at du kan lage en huskeregel som kombinerer noe kjent, med noe som angår det du lager et passord til. Men hva tenkte jeg på når jeg laget et passord? Jeg tror jeg husker det, taster inn feil tre ganger, og vips så er jeg utestengt. Må ta kontakt for å få et nytt passord. Det tar litt ekstra tid, noe jeg ikke alltid har til rådighet der og da.

Klok av erfaring, har jeg lett for å benytte det samme passordet flere steder. Noe som er like ille som å legge igjen passet sitt på en krakk i gågata. Hackere elsker at vi ikke klarer å huske kreative passord. De finner lett ut at vi pleier å legge nøkkelen under blomsterpotta ved døra, og låser seg inn mens vi ikke er hjemme. Og da er det fritt frem.

Jeg vokste opp før smarttelefonene overtok kommunikasjonens verden, med en telefon stående i entreen hjemme. Så viktig var telefonen at den hadde møbel med eget navn: Telefonbenk. I skuffen på denne benken, lå det en koloss av en bok som het telefonkatalogen. Den brukte jeg sjeldent, jeg husket nummeret til slekt og venner. Husker til og noen av dem den dag i dag. Nå husker jeg mitt eget og mannen sitt, mens resten er lagret i telefonen. Hukommelsen blir kanskje dårligere når teknologien overtar hukommelsen for oss.

Så hva gjør de fleste av oss da? Mange bruker navnet på kjæledyret sitt og 1/3 har de samme passordene flere steder. 2/3 veksler mellom en eller to passord for å hjelpe hukommelsen å holde styr på alt sammen. Vi er noen små, naive griser de fleste av oss. Leker og vandrer rundt på internett sine mange muligheter og håper at ulven ikke finner oss. Da satser vi alt på ett kort: Griseflaks.

