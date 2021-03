«Den store løgnen om energi og miljø»

Ulf Tolfsen

Gamle Fredrikstad

«Fake news» er et begrep som har dukket opp etter Trumps fire år. Her hjemme er nyhetene preget av artikler om koronapandemien og prat om det «grønne skiftet». Regjeringen og ikke minst MDG, SV og Rødt er helt hekta på nullutslipp. Innen 2050 skal vi halvere utslippene av CO2. En del av planen er å stoppe salget av «fossile» kjøretøy etter 2025, men det er merkelig når det nå bygges store biodiesel-raffinerier over hele verden, et bygges på Denofa. I dag er det sju prosent elbiler i Norge og selv om salget kommer opp oppe i 50 prosent vil det ta ti år å øke andelen når det er hele 1,6 mill. biler i Norge.

At kun 0,45 prosent av bilene i USA er elektriske, beskriver problemet. I verden er det 6,5 milliarder biler og antallet vil stige til 8 milliarder i 2050. Allikevel sporer miljødebatten helt av ved å fokusere på bilen. Den er kun toppen av «miljø-isfjellet». «Fake news» er også å unnlate å fortelle fakta og det preger nyhetsbilde.

Vi blir foret med «fakta» om farene med bensinbilen mens «energislukende» tog er supert. Fly som bruker mindre energi enn EU-lyntog er «fy-fy». Vanvittige miljøødeleggende vindmøller skal gi oss strøm. Elektrifisering presenteres som den «reddende engel» og vanvittige tvilsomme prosjekter for CO2 lagring skal startes. Det vil gi inntekter til norsk industri, men tvilsom nytteverdi ifølge tyske eksperter.

Meninger: «Tre år gamle elbiler vrakes. Volvo-er levde i 17 år»

Vi blir foret med nyhetsdrypp om tiltak, mens kritiske fakta skjules. Fakta rundt energiproduksjon utelates. Kurven for klodens energibehov stiger nesten vertikalt mot 2050. Mannen i gata tror tiltakene er under kontroll bare vi går over til elbil. Norge har vannkraft som kan bygges ut uten å ødelegge naturen, men satser allikevel på «sponset» vind.

Politikerne sier lite om konkrete tiltak, men er helt på jordet eller juger bevisst. Når vi skal være fossilfrie i 2050 er verdens energibehov anslått til å være 244 PWh (peta=1000 terra, 1terra=1000giga, 1giga=1000 mega). Med andre ord - skal vi nå nullutslipp i 2050 må vi erstatte 193 PWh olje, gass og kull kraft pr år. Det betyr at vi må generere 22 TW i snitt over årets 8.760 timer med fornybar energi, gang med 1,5 for sikkerhet i tilfelle kalde vintere. Starter vi i dag og legger opp til å bli ferdig i 2050 er det 10.561 dager. Vi må med andre ord installere 2,08 GW hver dag. Altakraftverket var på kontinuerlig 1,8 GW. Det betyr 150.000 Altakraftverk i de neste 30 år. Så mange elver og kraftverk finnes ikke i verden.

Må MDG-, SV- og Rødt-ungdommer ha strøm til skylagring, 5G og 22 grader innetemperatur om vinteren må vi gå for atomkraft. (Jeg håper kineserne og franskmennene lykkes med fusjons-energi.) Verden har i dag 440 atomkraftverk. For å møte energikravet må man bygge 21.000 1GW atomkraftverk fram til 2050. Også helt umulig ut fra uranmalmbehov, lagringsproblematikk og risiko.

Hva med vindturbiner? Glem det! Ut fra snittstørrelse og sann effekt må vi bygge 2.080 per dag i 30 år. Hva med solceller? Umulig! Vi vil trenge 2, 2 millioner kvadratkilometer nær ekvator (lik Saudi Arabia), men problemet er også livslengden på panelene. Disse må byttes nærmest kontinuerlig fram til 2050.

Les også: Fredrikstad kommune investerer i solcelle-tak på Trara og Manstad skoler (+)

Gjør man en oversikt over kostnadene for flere typer kraftutbygging, ikke minst kraftnettet blir problemet nærmest uløselig i global sammenheng. Svaret er relativt enkelt. Verden har hverken økonomi, energiressurser eller kapasitet til å løse problemet med ren energi. Selv 10 prosent er på grensen. Vi har nærmest bare to valg; 1. Reduser forbruk og kraftbehovet dramatisk eller 2. Reduser klodens befolkning ned mot tre milliarder, helst to (prognose for 2050 er ni milliarder).

Politikere, byråkrater og hele vårt næringsliv må hurtigst mulig bli enige om fakta-underlaget som er tilgjengelig fra flere kilder. Er problemene i nærheten av det jeg har beskrevet er vi ille ute. Da må vi handle som om vi er i krigsmodus, men spørsmålet er om vi skal tenke «Norge først» eller dele på vannkraft, fisk og andre råstoff. Skal vi være snillest i klassen elle gjøre som USA eller nå senest Israel som kynisk tenker egen nasjon først og har sikret vaksine til egen befolkning.