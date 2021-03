«Er du litt som Emil i Lønneberget?»

Anders Ek

Norske Trevarer Østfold

Noen synes det blir enklest og tryggest å velge sammen med venner, eller høre mest på foreldre, eller bare utsette yrkesvalget ved å velge studiespesialiserende.

Hvis du er litt som Emil, altså selvstendig, oppfinnsom, praktisk – og ikke minst – glad i snekkerbua, vil jeg råde deg til å ta ditt eget valg. Liker du å jobbe både med hendene og hodet er snekker et perfekt yrke.

Noen vil mene at yrkesfag og snekkeryrket ikke gir bra nok status, men vi trenger mennesker som skaper og produserer noe fysisk. Det er ikke alle som passer til, eller vil trives med å velge en yrkesvei hvor man ender opp med å bli sittende bak et skrivebord.

Yrkesfag kan være en gullbillett inn i arbeidsmarkedet, i årene fremover er det fagarbeideren og yrkesfag Norge trenger. NHO har beregnet at vi kommer til å mangle hele 90.000 fagarbeidere.

Snekker er et fremtidsyrke fordi folk i dag vil ha kvalitet, de vil ha ekte ting laget av ekte mennesker laget på en bærekraftig måte. Alle er enige om at vi går mot et grønt skifte. En del av dette skiftet er at folk vil bytte ut det masseproduserte av plast med det kortreiste og kvalitetsmessige av tre. Som magasinet Elle skrev nylig: «Håndverk er viktigere enn noen gang.»

Men dette yrket er ikke for alle. Som møbel- eller trevaresnekker må du være nøyaktig, alle mål går på millimeteren. Du bør være kreativ og praktisk, og ha estetisk sans. Du bør like å skape noe med hendene, samt tegne og konstruere produkter. Du bør også kunne planlegge og organisere ditt eget arbeid. Og å være litt som Emil er kanskje ikke så dumt. De færreste rampestreker kommer fra onde hensikter, men er heller et uttrykk for skapertrang og -glede som gikk litt langt.

Snekkeryrket gir dessuten uante muligheter til spesialisering. Tenk, du kan få være med på å restaurere et vikingskip, eller du kan lage en utsøkt designsofa. Snekkeryrket gir deg frihet fordi du kan jobbe hvor som helst i landet. Snekkere trengs over alt, og alt tyder på at vi i fremtiden vil trenge flere dyktige snekkere.

Mange som jobber som snekker opplever at konsentrasjonen i arbeidet blir et godt fristed, slik det er for Emil i snekkerbua når han kan vie seg til tollekniven og trefigurene. Du må nok legge de aller verste rampestrekene på hylla i arbeidslivet, men er du litt lik Emil tror jeg at du kan finne lykken i et liv som snekker.

