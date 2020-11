Da kvinnen snakket med barna og foreldrene sine, skal eksmannen ha hørt alt

Mannen i 40-årene skal ha skaffet seg tilgang til å lytte til hva som foregikk i ekskonas hus, hvor deres felles barn også bodde.

For to år siden skal han ha montert avlyttingsutstyr i kvinnens bolig, ifølge tiltalen mot mannen, som er ilagt et forelegg på 6.000 kroner, men i stedet har valgt å dra saken for retten.

Avlyttingsutstyret skal ha vært til stede i huset i tre dager. I denne perioden skal mannen ha overhørt samtaler ekskona hadde med deres felles barn, med kvinnens foreldre når de var på besøk og for øvrig andre som var inne i boligen.

Mannen har ikke vedtatt forelegget, og havner derfor i Fredrikstad tingrett i desember, hvor påstått forelegg vil bli økt til 7.200 kroner. I tillegg risikerer han å måtte betale sakskostnadene og bli idømt en 12 dagers fengselsstraff dersom han ikke aksepterer boten.

