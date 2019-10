Cato Augestad ble ufør som 18-åring: – Det å ha en tilrettelagt jobb betyr alt for meg

Av Håvard Sæbæ/Fri fagbevegelse

– Flere VTA-plasser er helt nødvendig for å gi et tilbud til det stadig økende antall mennesker som havner utfor det ordinære arbeidslivet. I dag er det rundt 11.000 tilrettelagte arbeidsplasser, men behovet er over det dobbelte. Det er samfunnssløseri at tusenvis av mennesker som har en arbeidsevne, ikke får brukt den, mener Augestad.

VTA (varig tilrettelagt arbeid) er for uføretrygdede som har behov for arbeid i en skjermet virksomhet. Det kan også være enkeltplasser i ordinære virksomheter.

Norgesplaster

I år økte regjeringen antall VTA-plasser med 300. Dette synes Augestad er puslete.

– Økningen ser ut som en satsing, men er som et Norgesplaster på et falleferdig samfunn. Det å få folk ut i arbeid skaper verdier. Ikke bare i kroner og øre, men i livskvalitet, sa Augestad fra talerstolen.

I ni år har Augestad jobbet ved mekanisk avdeling ved Odda-bedriften, og sier det har hjulpet han til et bedre liv.

– Jeg har funnet noe jeg liker, og det å være klubbleder er et stort ansvar. Jeg vil alle det beste og at vi skal ha et seriøst arbeidsliv og den lønna vi har krav på.

På Oddaprodukt har de nå en lønn på 39 kroner timen, i tillegg til trygd. Grensen for hva VTA-deltakerne kan tjene før det kuttes i trygda er 1G (99.858 kroner). Det tilsvarer rundt 55 kroner timen. Bedriften får støtte fra stat og kommune på drøyt 220.000 kroner per VTA-plass.

Støre tok det med seg

På Fellesforbundets landsmøte har han svingt oppom talerstolen tre ganger, og høstet lovord både fra forbundsleder Jørn Eggum og andre delegater for å ha satt VTA på dagsorden. Jonas Gahr Støre takket han også for dette, og sa at han med egne øyne har sett hvor viktig det er å gi uføre et tilbud om tilrettelagt arbeid.

Om landsmøtet sier Augestad at det er stort å være til stede.

– At vi i vekstbedriftene blir inkludert i forbundet, og får fram våre saker. Det å skape verdier, og føle seg inkludert er viktig, sier han.

Må på jobb – uansett

For mange VTA-ere betyr det ekstra mye å komme seg på jobb.

– Når man som oss på VTA tjener lite, er man ofte mindre opptatt av lønna. Med den timelønna vi har, så er det noen som nesten betaler for å komme seg på jobb. Men de gjør det fordi både jobben og det å komme seg ut døra hver dag, betyr noe for dem. Så da får det heller være at det koster en drøy tusenlapp i egenandel for transport, sier Augestad.