I juli i år skrev Dagsavisen om fem år gamle Erik og moren hans Elisabeth som fikk avslag på avslag på søknadene hun sendte om parkeringstillatelse for handicappede. 5-åringen har blant annet autisme, som gjør at han skader seg selv når han blir stresset, noe han ofte blir når han tar buss, t-bane eller trikk. I tillegg har Erik epilepsi som trigges av stressende situasjoner. En enkel tur med bussen fra hjemmet deres i Oslo sentrum kan resultere i både hodedunking og epileptiske anfall.

– Hadde vi hatt parkeringsbeviset kunne vi dratt mer ut, besøkt lekeparken, reist til venner. Vi kunne kjørt til logopeden, til legen eller når han skal på sykehus. Hvis han hadde fått et sammenbrudd kunne jeg skjermet han inne i bilen, roet ham ned. Han er veldig rolig når han er skjermet i en bil, og han elsker å kjøre, sa Elisabeth til Dagsavisen i sommer .

Fikk støtte fra MDG og FrP

Elisabeth søkte Bymiljøetaten om et parkeringsbevis for handicappede, men Bymiljøetaten sa nei. Parkeringsbeviset kunne bare innvilges til personer med en fysisk funksjonsnedsettelse.

– Hadde de som bestemmer vært her en halvtime så hadde de nok forstått behovet, konkluderte Elisabeth den gangen.

Etter at saken stod på trykk i Dagsavisen var både byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) og statssekretær Tommy Skjervold (FrP) enige i at avgjørelsen var urimelig.

Elisabeth ga seg ikke, og like før jul fikk hun beskjed via sin advokat at Bymiljøetaten har snudd. Og årsaken kan få konsekvenser for flere enn den lille familien på Grønland.

– Det første jeg tenkte da jeg fikk beskjeden om at HC-parkering var innvilget var en stor lettelse. Ikke bare for meg og Erik, men for de andre familiene som har et barn som Erik. Hvor mye lettere blir ikke livet for andre familier som kommer etter, som slipper å oppleve den håpløsheten vi har opplevd, spør Elisabeth nå.

Utvider parkeringstillatelsen

Ifølge Bymiljøetaten har det kommet en presisering fra Samferdselsdepartementet som holder på å utarbeide nye retningslinjer for hvem som kan få HC-kort.

– Det har vært en krevende problemstilling for mange innvilgere. Det har ikke vært noe rom i regelverket om å se bort fra en fysisk forflytningshemming, forklarer Bymiljøetatens pressekontakt til Dagsavisen.

Moren til Erik forteller at livet til sønnen er blitt enklere nå.

– Det er en bekymring mindre. Når du har et barn med en alvorlig diagnose, står bekymringene og problemene av og til i kø, sier hun.



HC-kort

Med HC-kort kan du:

* Parkere på offentlige HC-parkeringer.

* Parkere på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser, helt gratis og ut over tillatte makstid.

* Parkere på offentlige parkeringsplasser, ut over tillatte makstid.

* Parkere i beboerparkeringssoner.

* Fritak fra bomringen knyttet til byområder når parkeringskortet har en gyldighet på minimum to år.

Kilde: Bymiljøetaten