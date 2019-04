Først står sesongoppkjøringens siste test mot Fram for tur søndag. Der håper treneren å se enda bedre presisjon i FFKs pasningsspill på den siste tredelen i angrep, noe laget har terpet på i øktene den siste uka.

– Det er den delen av spillet vi gjerne ser rask forbedring i først, og vi har hatt utvikling. I siste tredel er rommet mindre. Det sier seg selv at vi med skarpere presisjon vil skape flere sjanser. Det kjennetegner de beste lagene at de kan holde potte tett bakover og samtidig skape nok sjanser. Der føler jeg vi har funnet en bra miks, sier Bjørn Johansen til Demokraten.

Han har fått et luksusproblem etter han tok over som hovedtrener for nåværende sportssjef Per-Mathias Høgmo. Årets FFK-stall ser atskillig sterkere ut, med dobbel dekning på alle plasser og vel så det.

Kan variere

– Vi har meget god bredde, og på tre-fire plasser offensivt vil det bli tett kniving mellom flere. Fordelen er at vi kan variere både i formasjon og navn. Det viktige sånn sett er at vi alle har felles forståelse av hvordan vi ønsker å spille. Da kan vi variere uten å skape usikkerhet, påpeker «Bummen».

Blant annet vil det bli hard rift om spissplassen når laget har én på topp, hvor både Kjell Rune Sellin og Tim Nilsen akter å stille seg først i køen.

Humørfylt tropp

– Vi har to spisser, som begge har skåret og levert i vinter. Forhåpentligvis blir det en tøff kamp hele sesongen mellom de to om å få starte. På midtbanen er vi også godt besatt, noe som gir oss trenerne en utfordring med å ta ut elleveren. Det er slik vi ønsker å ha det. FFK har i år noen meget gode fotballspillere som må være forberedt på at de vil komme til å starte kamper på benken, slår hovedtreneren fast.

Tidligere landslagstrener Høgmo benyttes fortsatt hyppig som en diskusjonspartner, men det siste ordet om laguttak ligger hos treneren, som er godt fornøyd med de siste treningsukene.

– Alle bortsett fra Mattila og Mæland er skadefrie og vi har hatt kvalitet på treningene.

– Stemningen i troppen bærer bud om opprykk?

– Hadde vi basert nivået vårt på stemning og humør, hadde vi rykket opp, humrer Johansen.