– Vi er stolte over å være Like Muligheter-ambassadører. Dette er et godt og viktig initiativ, og det er positivt at flere krefter går sammen for å utjevne forskjellene i idretten, sier Amalie Iuel, Maren Lundby og Grace Bullen i en pressemelding.

De tre vil delta på grasrotaktiviteter, klubbesøk og seminarer og fronte temaet gjennom kampanjer og i sosiale medier.

Les også: Idretten tar selvkritikk

Norges Skiforbund, Norges Friidrettsforbund og Norges Bryteforbund har flere kommersielle samarbeidspartnere i ryggen – og støtte fra kulturminister Abid Raja (V).

– Vi er et av verdens mest likestilte land. Da må også idretten gi samme muligheter til kvinner som til menn. Som både idretts- og likestillingsminister stiller jeg sterke forventninger til idretten om å levere på likestilling. Det innebærer også at sponsorer motiveres og «pushes» til å sponse kvinnelige idrettsutøvere på lik linje med herreidretten, sier Raja, som takker initiativtakerne bak prosjektet.

Portrett: Grace går videre (+)

Særforbundene vil sammen med Norges idrettsforbund jobbe inn mot myndighetene og de internasjonale idrettsorganisasjonene med å bedre rammebetingelsene for jentene i idretten, heter det i pressemeldingen.

(©NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.