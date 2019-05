PÅPEKTE LOKALE FORHOLD: En av dem som bidro med lokalkunnskap på Bane NOR sitt medvirkningsmøte i Fredrikstad onsdag kveld, var Christan Walter fra Fredrikstad (t.v.). Fra venstre Merete Stokke Hestvedt fra COWI, Thomas Magerøy fra Bane NOR og Ken Ove Heiberg fra Bane NOR.