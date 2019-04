Seierstens Misjonshus på Holmen ble, som Demokraten kunne fortelle forrige uke, solgt fra Norsk Luthersk Misjonssamband til foreningen Masjid Darussalam.

– Jeg synes misjonssambandet viser stor grad av raushet når de selger Seierstens Misjonshus til den muslimske foreningen. Dette står det respekt av. Så synes jeg det er flott at muslimene får gode steder å være, sier Sommerfeldt til Demokraten.

– Hever seg over smålighet

Den muslimske foreningen, som i dag holder til i Gunnar Nilsens gate, har med sine 700 medlemmer vokst seg ut av det opprinnelige bolighuset i sentrum og har lenge vært på jakt etter større lokaler. Nå vil foreningen få en bygning på nærmere 600 kvadratmeter til disposisjon.

På spørsmål om hva han synes om at muslimene overtar et gudshus, svarer biskopen:

– Det finnes sikkert noen som mener dette er betenkelig. Men jeg vil heller si det slik: All ære til misjonssambandet som hever seg over smålighet. Hva kunne alternativet vært? At en kommersiell kjøper gjorde om misjonshuset til leiligheter? Eller at en MC-klubb flyttet inn? spør Sommerfeldt, som tilføyer:

– Jeg vil ikke skjære alle MC-klubbene over én kam. De har så absolutt mange flotte folk i sine miljøer. Men jeg kjenner likevel til et tilfelle hvor en MC-klubb overtok et bedehus, hvor den videre bruken ble det man kan kalle for uheldig.

– Kjenner du også til tilfeller hvor muslimene kjøper bedehus?

– Jeg er i farta usikker. Var det slik at den bosniske foreningen i Sarpsborg kjøpte et bedehus i byens sentrum? Ellers har nok ikke dette vært vanlig. Men som sagt; jeg mener det er så flott at de kristne ikke stempler eller ekskluderer muslimer, eller for den saks skyld andre religioner, resonnerer en engasjert Sommerfeldt.

– Som ethvert annet salg

Også ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) er entydig positiv til at Masjid Darussalam etter all sannsynlighet flytter inn i Seierstens Misjonshus.

– Jeg sier som selgerne; du kan ikke legge føringer for hvem som skal kjøpe et hus. Når misjonssambandet gleder seg over salget, så gleder jeg meg. Vi har tross alt religionsfrihet i dette landet. Ett sted må muslimene også være. Når Seierstens Misjonshus kan forbli et forsamlingslokale, er jo også det veldig positivt, påpeker Nygård.

Tidligere motstand

På Demokratens Facebook-sider har flere uttrykt misnøye med at muslimer fikk kjøpe misjonshuset.

Flere av medlemmene i den nå nedlagte Seierstens Misjonsforening uttalte til Demokraten i 2015 at de syntes det ville være vanskelig å forsone seg med at Den Islamske Foreningen, som da var en aktuell kjøper, skulle overta gudshuset deres. Fire år senere sier den siste lederen på misjonshuset, Reidar Andreassen, dette:

– Dette er bare et hus. Så får vi være glade for at det kan fylles med aktivitet. Men jeg må likevel få understreke at det vil være betenkelig dersom de skulle få lov til å bygge opp et bønneroptårn eller en minaret. Vi har nemlig aldri fått lov til å gjøre noe som helst med bygningen, hevder Andreassen.

– Du er alt i alt tilfreds?

– Vel, jeg synes det er tragisk at vi som drev misjonsforeningen og misjonshuset til slutt måtte gi opp. I mange år drev vi også Østfolds største søndagsskole. Men den store vekkelsen mot slutten av 1930-årene, som resulterte i at Seierstens Misjonsforening ble en tallrik forening, kunne ikke vare evig, konkluderer han.