Bil med død mann sto utenfor kirka i to dager

Det var forrige torsdag at en mann i 20-årene ble funnet død i sin bil utenfor kirken i Onsøy i Fredrikstad. Foreløpig står politiet uten svar på hva som har skjedd.

– Vi venter fortsatt på en konklusjon fra obduksjonen. Det vi kan si så langt, er at det er ingen sikre ytre årsaker til dødsfallet, sier politiadvokat Marte Sofie Kjellesvig sier til Demokraten.

– Hvor lenge satt han i bilen?

– Vi har vitneobservasjoner som tyder på at det har vært inntil et par dager.

– Var det spor i bilen som kan indikere hva som har skjedd?

– Det var ingen spor etter skudd eller andre våpen, og derfor har vi ikke heller noen indikasjon på at der er noen ytre årsak til dødsfallet.

Ble funnet av taxisjåfør

Mannen var meldt savnet flere dager før han ble funnet. Mannens bil hadde blitt etterlyst på Facebook av familien, og torsdag ettermiddag så en drosjesjåfør bilen ved Onsøy kirke, skrev Dagbladet i sin hendelseslogg.

– Vi kjører raskt ut dit og kostanterer at det er en person som er død, som befinner seg i bilen. I en bil så er det trangt, så vi velger å trekke oss tilbake, og kaller det for et mistenkelig dødsfall. Så får vi inn kriminalteknikere så vi kan gjøre det systematisk, sånn at vi ikke ødelegger eventuelle spor, sa operasjonsleder Terje Marstad direkte etter hendelsen.

En uke senere betegnes dødsfallet fortsatt som mistenkelig.

Tilknyttet kriminelle miljøer

– Det er tidlig i etterforskningen og vi jobber med flere hypoteser, men hovedhypotesen er at det ikke skyldes en kriminell handling. Det betegnes likevel som mistenkelig frem til vi har konklusjonen fra rettsmedisinsk undersøkelse, sier Kjellesvig.

Hun bekrefter at personen har hatt tilknytning til miljøer der det tidligere er begått kriminelle voldshandlinger.

– Har dere jobbet med noen saker rundt han, eller der han har vært direkte involvert, i tiden før dette inntraff?

– Vi har ingen saker på han nå.

Hun ønsker ikke å gå ut med mer informasjon rundt disse hendelsene eller en eventuell sammenheng med dødsfallet, av hensyn til familie og pårørende.

– De pårørende har mistet et familiemedlem, en sønn, en samboer, og de sitter uten svar på hva som har skjedd.

