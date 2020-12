– Både besøks- og utlånstall på bibliotekene i november viser at bibliotekene er et viktig kulturtilbud i Fredrikstad. Vi skal helt tilbake til 2013 for å finne en tilsvarende novembermåned, opplyser biblioteksjef Tora Klevås til Demokraten.

I løpet av forrige måned hadde de til sammen over 20.000 besøkende innenfor dørene i hovedbiblioteket, samt filialene i Onsøy og på Østsiden. Disse sto bak mer enn 32.000 boklån. Klevås tror noe av forklaringen på den svært oppløftende novembermåneden er lanseringen av bibliotekets gratis julekalender, med 24 anbefalte bøker.

– Dette tilbudet har vært en stor suksess. I tillegg tror vi at mange opplever bibliotekene som trygge arenaer i disse tider og derfor bruker oss flittigere enn ellers, sier biblioteksjefen.

Les også: Biblioteket åpner dørene for flere studenter fram mot jul (+)

Samtidig som Fredrikstads bibliotek opplevde en solid opptur i måneden som gikk, har de også fått tildelt 375.000 kroner fra Nasjonalbiblioteket under overskriften «Ut og stjæle lånere», som henspiller på Per Pettersons suksessfulle roman med nesten samme navn.

– Disse midlene tilfaller også Hvaler og Råde kommune. Bibliotekene blir utfordret på å drive oppsøkende virksomhet for å nå ut til nye deler av befolkningen. På tross av at bibliotekene i Fredrikstad har over 230.000 besøk i året, vet vi at flertallet av befolkningen ikke bruker bibliotekene og det tas nå en rekke grep for å nå nye lånere, forteller Klevås.

Les også: Poetisk hverdagsavbrekk for elvependlerne (+)

300.000 kroner av tildelingen fra Nasjonalbiblioteket skal brukes på besøk til barnehager, skoler og institusjoner for barn med utfordringer – samt å være synlige på festivaler, strender og bygdedager.

– Bibliotekene viderefører og videreutvikler også sine digitale formidlingstilbud, både gjennom «Litterært pusterom» og «Språk og kaffe», som er et digitalt språkopplæringstilbud til nye nordmenn. Begge tilbudene vil foregå både analogt og digitalt og vil derfor kunne imøtekomme flere målgrupper. Prosjektet har fått tildelt 75.000 kroner, avslutter Klevås.

Les også: – Fredrikstad-folk fortjener et fett bibliotek