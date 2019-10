Bekymret for at plastballene på Øra kan havne i sjøen

Saken om mellomlagring av importert avfall på Borg Havn skal opp i formannskapet i Fredrikstad torsdag.

Søppelimporten har pågått siden 2012. Det var Miljødirektoratet som gjorde importøren Geminor AS oppmerksomme på en regelendring som gjorde at lagringen ble søknadspliktig. Geminor sendte deretter søknad til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Høringsfristen var opprinnelig satt til den 27. august, noe kommunen fikk utsatt på grunn av sommerferieavvikling. Ny frist ble satt til 18. oktober.

Nå skal saken først opp for formannskapet, før den skal behandles i bystyret den 17. oktober.

MDG kritiske til praksisen

Henning Aall (MDG) har visst om praksisen lenge, og er kritisk.

– Jeg vet at det importeres avfall fra utlandet til Fredrikstad. Men omfanget som skisseres er nytt for meg, og det hele fremstår som en underlig praksis, sier Aall.

Når saken nå skal opp i formannskapet stiller Fredrikstad kommune, påpekes det at søknaden er mangelfull. Blant annet etterlyser kommunen støyutredning.

Daglig leder hos importøren Geminor AS, Kjetil Vikingstad, mener det ikke er grunn til bekymring.

– Det ligger ikke ved en støyutredning. Kan vi forvente mer støy i forbindelse med utkjøring av ballene?

– En truck for pålasting, dette er i praksis ingen støy for andre enn de som befinner seg 10 meter fra trucken, svarer Vikingstad.

– Er transporten av ballene er tenkt til bestemte tider av døgnet, og er det muligheter for transport kvelds- og nattestid?

– De kjøres ut på dagtid.

Kan ikke ramle i sjøen

Kommunen er også bekymret for at plast og annet avfall kan havne i sjøen.

Det er Geminor AS selv som har utført risikovurderingene som ligger ved søknaden. De samme vurderingene er lagt ved søknadene til Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Der beskrives faren for at plast eller annet avfall havner på sjøen eller flyr avgårde i lufta, som lav. Det skal heller ikke lukte av ballene, ettersom de skal være renset for organisk materiale.

– I deres risikovurdering omtales ikke faren for at ballene havner på sjøen. Hvordan jobber Geminor med å begrense denne faren, og har dere rutiner for opphenting av baller som eventuelt ramler av under overfart, innseiling eller lossing?

– Ballene kan ikke havne på sjøen.De losses med mafitraller som kjøres av som en trailer, og de er stroppet på et såkalt mafiflak som kjøres av en ferje fra DFDS, sier Vikingstad.

Avfallsballene inneholder såkalt RDF (Refuse derived fuel). RDF er avfall som er sortert og grovkvernet hos produsent og inneholder plast, papir og tre. Ballene sendes til Bio-El, Sarpsborg Avfallsenergi og Borregaard der de forbrennes til energi.

– Hva skjer om dere ikke får tillatelse til å mellomlagre ballene på Borg Havn?

– Da blir det direkte levering til anleggene fra ferje, sier Vikingstad.

