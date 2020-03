Båtfolket møtes med røde og grønne lys

Av: Arne Børresen

– Det kan ikke være den enkelte kommune som skal avgjøre om vi båteiere er velkomne til å gå i land eller ikke. Da vil du få forbud i den ene vika og tillatelse i den neste, hevder Trond Arvid Larsen, styreleder i OBU som organiserer 11.000 motorbåteiere rundt Oslofjorden.

Ett sett regler

Larsen og hans organisasjon har merket seg at flere ordførere, deriblant Hvalers Mona Vauger (Ap), har vært ute i media de siste dagene for å formidle sine synspunkter om båtbruk i denne tiden med restriksjoner. Vauger uttalte tidligere i uken til NRK at båtfolket bør gjøre som hyttefolket – holde seg mest mulig borte fra øykommunen inntil koronafaren er over.

OBU-styrelederen er skeptisk til lokale enkeltutspill.

– La det være klinkende klart; vår organisasjon tar krisesituasjonen på største alvor. Vi har derfor allerede sendt ut en oppfordring til alle våre medlemmer om at man ikke samler seg ute ved kysten med flere enn fem båter i en klynge. Så her må vi stå sammen med resten av samfunnet. Likevel mener vi det vil være svært uheldig om kyst-kommunene i Norge skal få forby og tillate anløp med eller uten overnatting nærmest annenhver gang bortover. Dette vil ikke vi som ferdes i båt skjønne noe av, medgir Trond Arvid Larsen.

– Du etterlyser et nasjonalt regelverk for båt-brukerne?

– Ja. Som for de som eier ei hytte, må vi som eier en båt ha ett sett regler å forholde oss til. Det er jo helt innlysende, sier OBU-lederen engasjert.

Båtforbud i den ene kommunen og fritt fram i den neste er en uholdbar løsning for båtfolket, mener styreleder Trond Arvid Larsen i Oslofjorden Båteierunion. Foto: Privat



Får støtte fra lokale politikere

Både Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) og Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) er fullt ut enig med OBU-talsmannen.

– Jeg tenker det er naturlig å ha felles kjøreregler for både hytteeiere, campingturister og båtfolk og at disse reglene besluttes av nasjonale myndigheter. Noe annet alternativ har vi egentlig ikke, poengterer Nygård.

– Helseminister Bent Høie uttalte til Nrk mandag at det er opptil kystkommunene selv å beslutte eventuelle restriksjoner overfor båtfolket og at dette ikke er noe nasjonale myndigheter vil vedta?

– Vel, jeg kommer med det aller første til å ta noen telefoner til en del andre kystkommuner, eller eventuelt ta dette opp med Fylkesmannen, slik at vi kan skrive et felles brev til Helsedepartementet. Vi kan ikke ha ulik praksis bortetter, sier Nygård, som selv er en ivrig fritidsbåtbruker.

– Hva er båtpolitikken i Fredrikstad, som har kyst fra Søster i øst til Krogstadfjorden i vest?

– Vi har gått ut med en henstilling til både hytte- og campingturister og båtfolket hvor vi oppfordrer til å unngå fritidsreiser hit mens koronakrisa varer. Vi har jo ingen lovhjemmel for å forby båtbrukerne om å gå i land.

Dagsturer er ok

Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) er på bølgelengde.

– Vi kan ikke nekte båtfolk å gå i land, men at de overnatter i båten ønsker vi ikke. Gjør en dagstur og reis hjem er vår oppfordring.

– Oslofjorden Båteierunion er skeptisk til at kystkommunene selv skal få bestemme hva de skal gjøre vedrørende båtlivet og koronakrisa. Er du enig i resonnementet?

– Jeg er hjertens enig! Et av mine største ønsker nå om dagen er at nasjonale myndigheter kommer på banen og vedtar like restriksjoner i hele landet for både hyttefolk, båtturister og campingvogn-eiere. Vi kan ikke ha en praksis som nå hvor kommunene nærmest settes opp mot hverandre. Så ja, organisasjonen har et svært viktig og godt poeng, mener ordfører Vauger.

