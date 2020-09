Det var tirsdag 8. september at den polske mannen kom kjørende over grensa via den nye Svinesundbrua, i en norskregistrert personbil. Da han svingte inn til tollstasjonen på grønn sone, ble han stoppet av tollerne på vakt, og bilen ble tatt inn til kontroll.

– Han fortalte at han var på vei til Norge for å jobbe. Rundt om i bilen ble det funnet pillebrett og ampuller som viste seg å inneholde anabole steroider, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

– Til eget bruk

Totalt ble det funnet 806 tabletter og ti ampuller med dopingmidler, som mannen påsto var til eget bruk.

– Selv om dette var snakk om ganske mye, er det ikke helt usannsynlig at det stemmer. I og med at han jobber her i Norge kan han ha hatt det med seg for at det skulle vare en stund, sier Grandahl.

Uansett ble dopingmidlene beslaglagt, og den polske mannen kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant for smuglingsforsøket.

Det samme gjelder en annen mann som ble avslørt den påfølgende dagen, onsdag 9. september, og som hadde med seg 10 gram steroider fordelt på 150 tabletter.

Tablettene og ampullene med dopingmidler ble funnet rundt om i den norskregistrerte bilen. FOTO: Tolletaten

