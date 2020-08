Torsdag 20. august la en tollpatrulje seg på hjul etter en norskregistrert bil som passerte grensa via den gamle Svinesundbrua. Ferden gikk videre mot Svinesundhagen, gårdsutsalget og frukthagen som ligger midt mellom den gamle og nye tollstasjonen, der tollerne til slutt fikk stoppet bilen.

– Føreren var en norsk dame som fortalte at hun hadde vært i Sverige for å shoppe. Det er for så vidt rart nok i seg selv, nå som vi har koronaviruset, men vi hører det fortsatt fra tid til annen, sier kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

To i buret

Ifølge kvinnen i 50-åra hadde hun kun vært i nabolandet i en times tid. Tollerne ønsket å se nærmere på hva hun hadde tatt med seg tilbake over grensa, og oppdaget da et hundebur inne i bilen.

– I buret var det to valper av rasen Yorkshire terrier som hun da innrømmet å ha kjøpt av en venninne. Det viste seg at hundene kom fra Polen, forteller Grandahl.

Papirene i orden

Dersom de nødvendige papirene hadde manglet, ville hundene blitt beslaglagt og overlevert til Mattilsynet, og trolig avlivet – slik Demokraten har omtalt tidligere.

Nærmere undersøkelser viste imidlertid at kvinnen hadde både helseattest og øvrig papirarbeid i orden for å kunne innføre hundene, det eneste som manglet var at tok dem med inn til tollstasjonen.

– Hun måtte derfor deponere verdien på hundene, 12.000 kroner, pluss fortolling for å kunne få de med seg videre. Sånn sett ble valpene litt mer kostbare, men det endte tross alt godt, avslutter Grandahl.

