Arild Skau (1948-2020): – En folkelig bauta i Fredrikstad-politikken

Minneord av Arne Børresen, journalist

Tirsdag denne uka kom meldingen om at SVs talsmann lokalt gjennom nesten 20 år - Arild Skau - var gått bort. Etter lenger tids kamp mot kreften måtte han til slutt gi tapt i en alder av bare 72 år.

Med Skaus bortgang har Fredrikstad mistet «den andre veggen» i venstresidas politiske hus siden storkommunen kom til i 1994. I desember 2011 døde også Svein Bendik Hansen – Bymiljølistas uredde frontfigur – så altfor tidlig, bare 62 år gammel.

For en bladfyk som kom fra en Ap-avis hvor formålet var å drive journalistikk forankret i arbeiderbevegelsens idealer om likeverd og rettferd ble Skau og Svein Bendik to forbilder – i den grad en journalist kan si noe slikt. Dette var to karer som orienterte seg mer nedover enn oppover i hiearkiet – mot folk på gata som slet med rusproblemer, ungdom som var i drift uten arbeide, ressurssvake eldre uten nettverk som ikke fikk de nødvendige helsetjenestene osv. osv.

Med sin bakgrunn som distriktsarbeidssjef hadde Arild Skau en solid grunnmur å bygge sitt politiske prosjekt på. I denne posisjonen fikk Arild kunnskap om det meste som var verdt å vite om utenforskap, sosialt kaos og den lille manns kamp mot Goliat. Derfor ble Skau mer opptatt av de mye omtalte SIFO-satsene – hvor Fredrikstad i mange år hadde lagt dårlig an på statistikken – enn av å bygge rådhus i mangehundremillioners-klassen.

– Det er ikke hvordan vi bor på jobb befolkningen er opptatt av – det er hva vi kan tilby de av tjenester i hverdagen som betyr noe, uttalte Skau til Demokraten i 1998 – da mottakere av sosialstønad i mange år hadde hatt ei «lønn» på 3630 kroner måneden uten en eneste regulering.

Før den omstridte storkommune-etableringen hadde Skau flere perioder bak seg som SV-politiker på Rolvsøy hvor Ap hadde rent flertall. I nye Fredrikstad ble Ap avhengige av flere partier på venstresida for å få «dannet regjering». Her viste Skau seg som alt annet enn godt føde for «ørnen blant partiene»; han ble snarere et viktig korrektiv for ordførerne Svein Roald Hansen, Ole Haabeth, Jon-Ivar Nygård og deres respektive gruppeledere. Men samarbeidet med Ap betraktet han likevel som godt. Men så var da også SVs førstemann en politiker som nøt stor respekt hos storebror.

Arild ville satse hardere på den offentlige bærebjelken enn kanskje noen av sine medsammensvorne på den rødgrønne sida. For ham var det ikke snakk om å overlate en eneste offentlig arbeidsplass til det private. Dette ga han også uttrykk for gjennom sine utallige leserbrev og avisoppslag gjennom årene. For det daværende sosialdemokratiske Fredrikstad må det ha gjort godt å ha med et uredd korrektiv som Skau i flertalls-fellesskapet.

Fred med ditt minne, Arild - takk for at du var den du var!