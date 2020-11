– Den positive trenden de siste månedene har nå endret seg noe i negativ retning, med en betydelig større andel helt ledige. Vi ser også at tallet på permitterte går ned. Et lyspunkt er likevel at mange nye stillinger er blitt utlyst, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i en pressemelding.

Ved utgangen av november er 30.846 personer i regionen – som dekker Østfold-kommunene, Follo og Romerike – registrert som arbeidssøkere, noe som utgjør 8 prosent av arbeidsstyrken. Antallet har økt med over 3.000 siden forrige måned, da andelen var 7,7 prosent.

– Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak, opplyser Nav i pressemeldingen.

Flere overalt

Ser man kun på de som er registrert som helt ledige i Øst-Viken, utgjør dette 17.352 personer, eller 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Også dette er en solid økning fra oktober, 1.124 flere den siste måneden.

10.792 personer i regionen er registrert som delvis ledige, en andel på 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

På landsbasis er det registrert 196.299 arbeidssøkere, en andel på 7 prosent. Også det er en økning fra 6,7 prosen forrige måned. 108.989 av disse er helt ledige.

Infografikk fra Nav Øst-Viken.

Stor forskjell fra i fjor

Av Østfold-kommunene er det stadig Fredrikstad og Sarpsborg som har den høyeste andelen helt ledige (begge 4,7 prosent). Deretter følger Rakkestad og Halden med 4,4, og Moss med 4,2.

Den største prosentvise økningen i antall helt ledige det siste året blant Østfold-kommunen har kommet i Indre Østfold, der det har blitt 58,3 prosent (326 personer) flere i denne kategorien.

I Fredrikstad har det også blitt nesten 50 prosent flere helt ledige sammenliknet med i fjor (619 personer).

Mange om beinet

Den ferske pressemeldingen fra Nav viser også at andelen permitterte er på vei ned, men at den fortsatt er høy på Øvre Romerike, i kommunen rundt Oslo lufthavn Gardermoen.

– Dette reflekteres også innenfor reiselivs- og transportbransjen, hvor det nå er over 5.000 arbeidssøkere (i Øst-Viken, journ.anm.). 1.833 av disse er permitterte. Innenfor disse yrkesgruppene er det kun utlyst 125 stillinger i november, heter det i pressemeldingen.

Nav-direktør Steinar Hansen gjentar derfor oppfordringen til permitterte og arbeidssøkere om å være aktive og søke nye muligheter.

– Noen yrkesgrupper er mer utsatt enn andre og ved å tilegne seg ny kompetanse gjennom kurs eller utdanning, vil man stille sterkere på jobbmarkedet generelt, sier Hansen.

FAKTA

Ledighetstall i utvalgte Østfold-kommuner ved utgangen av november (antall helt ledige og prosentvis endring fra samme måned i fjor):

Halden: 636 (+34,2)

Sarpsborg: 1.266 (40,8)

Moss: 1.011 (+43,4)

Fredrikstad: 1.887 (+48,8)

Hvaler: 71 (+31,5)

Råde: 139 (+43,3)

Indre Østfold: 885 (+58,3)

