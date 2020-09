Arbeidsledige Truls (61) smiler over at AFP-en er berget

Av: Håvard Sæbø

Mange ble opprørt over å lese FriFagbevegelses sak om industriarbeideren Truls Bertelsen. Etter 40 år i arbeidslivet, mistet han AFP på målstreken. Organisasjonsarbeider Per-Arne Hansen i Fellesforbundet leste saken, og reagerte på urettferdigheten Truls var utsatt for. Han bestemte seg for å hjelpe den gamle industriarbeideren med å finne en ny jobb.

– Jeg tok kontakt med Smartpanel her i byen, og sendte ved en link til saken. Det tok ikke mange minuttene før daglig leder Marius Heidenberg ringte meg med en gladmelding om at han kunne gi han en jobb i 20 prosent stilling, sier Hansen.

20 prosent er minimumskravet for å opparbeide seg AFP-rettigheter.

Etter åtte måneder som arbeidsledig, fikk Truls Bertelsen seg jobb og rettigheter til AFP hos Smartpanel. Marius Heidenberg, daglig leder Smartpanel (til høyre) og organisasjonsarbeider Per-Arne Hansen i Fellesforbundet avdeling 2, Fredrikstad Fagforening i midten. Truls Bertelsen (t.h.) mistet AFP da han ble oppsagt fra Jøtul-fabrikken ved nyttår. Nå har han fått seg ny jobb i 20 prosent stilling ved Smartpanel på Øra i Fredrikstad. Foto: Håvard Sæbø

For Heidenberg og Smartpanel dukket skjebnen til Truls Bertelsen opp i rett tid. De hadde nylig diskutert at de trengte en person i en deltidsstilling som vaktmester, som også kunne hjelpe til i produksjonen ved behov.

– Jobben er så liten og spesiell, at vi nok ikke ville utlyst stillingen, selv om behovet er der. Det er ikke lett å få kvalifiserte folk til en så lav stilling, sier Heidenberg.

Må jobbe til han er 64

Bertelsen skal i utgangspunktet jobbe en dag i uka, men Heidenberg ser ikke bort fra at det kan ble en del mer jobb enn det. Først var planen at han skulle jobbe til han ble 62 år i april neste år. Men ett av de mange kravene i AFP-ordningen er slik at hvis man er ute av jobb mer enn 26 uker, må man jobbe i tre nye år for å oppfylle kravet. Det gjelder selv om man som Truls har vært medlem i AFP-ordningen siden den ble innført i 1988 – for å gi sliterne i arbeidslivet en mulighet til å gå av med pensjon litt tidligere i livet. For Truls sin del, betyr regelverket at han må jobbe minst 20 prosent til han blir 64 år.

– Det skal gå bra. Jeg er innstilt på å stå litt lenger i jobb for å få AFP, sier han.

For Truls utgjør den ekstra pensjonen rundt 70.000 kroner i året.

Urettferdige AFP-regler

– Vi er veldig glade for at Smartpanel stiller opp for Truls, men det er urettferdig at noen som har jobbet hele livet, kommer i en slik situasjon. Det er snakk om mye penger som glipper. Dagens regler gjør at mange arbeidere som nærmer seg 60-åra, går rundt og er bekymret for om de vil miste jobben, eller bli syke, slik at AFP ryker, sier Hansen i Fellesforbundet.

Fikk ikke ny jobb

For det er ikke lett å få seg en ny jobb som 61-åring. Det vet Truls alt om. Han har søkt på 30–40 industrijobber, men kom bare videre til ett eneste intervju.

– De ser vel på alderen. Når du har passert 60 år, står du ikke øverst på lista, sier han.

Glad for å få Truls med på laget

Men sjefen på Smartpanel sier at de ikke funnet en bedre mann til akkurat denne jobben.

– Truls har 40 år med jobberfaring, og har vært borti det meste innen industri. Han har de rette verdiene og er stabil. Vi kunne ikke funnet en bedre mann, sier Heidenberg.



Daglig leder Marius Heidenberg ved Smartpanel i Fredrikstad var ute etter en som Truls til en mindre, men viktig jobb ved fabrikken. Foto: Håvard Sæbø

