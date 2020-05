Åpner skolene for korpsene øyeblikkelig

Av: Arne Børresen

Paulsen forteller til Demokraten at rådet flere ganger de siste ukene har stilt kommunen spørsmål om når skole- og musikkorpsene igjen kan vende tilbake til sine respektive skoler etter en nesten tre måneder lang koronastopp.

– Vi har purret og purret, men ikke fått svar.

Etter at Demokraten tirsdag stilte ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) en rekke spørsmål om korpsenes vanskelige situasjon, ble det fart i sakene. Onsdag ettermiddag melder kommunens eiendomssjef Voica D. Imrik at «man jobber intenst med å finne løsninger». Allerede torsdag morgen kan utleiekonsulent Svein Erik Solberg i Teknisk Drift kunngjøre at skolene gjenåpnes for korpsøvelser fra dags dato.

Solberg skriver dette i sin e-post til korpsene:

«Etter nye oppdateringer av covid-19 kan korps/sangkor øve på klasserom/kulturarenaer fra dags dato til skolens ferie. Men husk smittevernsreglene med god avstand og vask av hender. God øvelse!»

På spørsmål om hva grunnen er til at skolene forlengst har åpnet for elever og ikke for korpsmusikanter, sier eiendomssjef Voica D. Imrik dette:

– Veiledere for musikkøvelser og idrettsaktivitet anbefaler hyppig renhold av kontaktflater. Vi har vært nødt til å prioritere renhold ved skoler og institusjoner siden gjenåpningen. Ved noen skoler har lokalene som normalt leies ut til lag og foreninger de siste ukene vært benyttet til undervisningsrom for skolene. Men vi er klare for åpning nå.

– Flere av dem vi har snakket med mener kommunen har vært på ville veier ettersom det er utarbeidet en egen smittevernveileder som korpsene kan bruke på sine øvelser. Hva er din kommentar til dette?

– Kommunen har ingen motforestilling mot musikkøvelser som følger smittevernet. Utfordringen for kommunen har vært å kunne tilby korpsene lokaler når vi har måttet prioritere renhold ved skoler og institusjoner. Fredrikstad kommune ved skoleetaten har hatt utfordringer knyttet til kombinasjon av romkapasitet og kapasitet for renhold. Skolene må bruke andre arealer enn de vanligvis har til undervisning for å ivareta smittevern i henhold til avstand og renhold og i tillegg legge deler av opplæringen til uteskole og fjernopplæring hjemme. Fordi en del gymsaler og haller brukes til opplæring i ulike fag, må kroppsøving organiseres som uteskole, forklarer eiendomssjef Voica D. Imrik.