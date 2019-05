Ap-Nygårds oppgjør med lokale Høyre

Av Arne Børresen

Slik lot ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) ordene falle da han debuterte som 1.mai-taler på Stortorvet onsdag.

Valgkamp-åpning

Og for første gang på mange tiår var det en lokalpolitiker - og ikke en statsminister, LO-leder eller en statsråd som hadde fått jobben med å tale til folket.

LES OGSÅ: Ordføreren har fått et oppdrag - bryter tradisjon fra 1947 (Demokraten+)

Ikke uventet ble Nygårds tale også lokalt preget. Snaut fem måneder før han etter alt å dømme går på en ny fireårsperiode som ordfører, benyttet han anledningen til å gjøre opp et politisk regnskap etter åtte år i ordfører-stolen:

- Vi har utviklet skjenkepolitikken, ferjepolitikken og parkeringspolitikken slik at den har underbygget økt verdiskaping. Vi fikk på plass en sentrumsleder, næringsvert og midler til å heie på det lokale næringslivet. Vi har gjort over 50 millioner kroner tilgjengelig for nye satsninger gjennom næringsfondet. Og kjære venner, det har gitt resultater! Fra å ha hengt etter i arbeidsplassutviklingen i mange år har vi ny giv. Byens sentrum blomstrer igjen. Arbeidsplassveksten har tatt seg opp, men vi er på ingen måte i mål. Nå lager vi ny næringsplan hvor vi kommer til å strekke oss lenger for å skape flere arbeidsplasser i Fredrikstad, poengterte Nygård og framholdt:

- Fredrikstad går vi foran med å bidra til et seriøst arbeidsliv. I kommune etter kommune gjør de slik vi har gjort i Fredrikstad, vi skjerper innkjøpsreglene slik at vi passer på at de som bygger våre skoler, barnehager, sykehjem og alt annet en kommune trenger, jobber under gode trygge arbeidsvilkår.

LES OGSÅ: Protesterte mot bompenger

- Vi tar vårt ansvar og påser at bedriftene som jobber for oss har lærlinger, at de betaler sine ansatte en anstendig lønn, at HMS-krav tas på alvor, at de ikke tar inn underbetalte fremmedarbeidere, og mye, mye mer. Skiens-modellen, Oslo-modellen, Fredrikstad-modellen – kjært barn har mange navn. Hva vi kaller den er ikke viktig. Det som er viktig er at vi tar arbeidslivet på alvor, og gjør det vi kan for å trygge sterke fellesskap, ikke bare for noen – for alle!

- Nå som vi har fått en flertallsregjering blir dette arbeidet enda viktigere. Kampen for et anstendig og seriøst arbeidsliv står nå i norske kommuner. I Fredrikstad skal vi gjøre vårt, og vi skal gjøre mer i årene som kommer, lovet Nygård.

Sterk applaus for Hannah

Også SVs gruppeleder og 1. mai-appellant Camilla Eidsvold slo sterkt til orde for det seriøse arbeidslivet. Skal det bli slutt på sosial dumping så er SV garantisten - ikke de blåblå, formante Eidsvold.

Men det var likevel Hannah Berg (27, bildet) - Rødts 1.kandidat til Bystyret ved høstens valg - som nok fikk den største applausen fra det nær fullsatte Stortorvet. Berg langet usminket ut mot forskjellspolitikken i Norge hvor stortingsrepresentanter, LO-topper, rådmenn, ordførere og direktører i helseforetakene hever lønn i millionklassen - langt over den vanlige arbeider`n:

- Dette er problematisk fordi det bidrar til å plassere den politiske eliten helt i toppen av lønnsstatistikken. Milevis fra vanlige arbeidsfolk som deg og meg. Høyere politiker- og lederlønninger i det offentlige gjør noe med velferdstjeneste våre og med politikken. Det påvirker hvem som blir politikere, hvem de identifiserer seg med og hvilken virkelighet de lever i. Vi trenger flere arbeidere i politikken, ikke færre! understreket en engasjert Berg, som jevnfør mange meningsmålinger over lang tid trolig er sikret en plass i Fredrikstad Bystyre fra høsten av.