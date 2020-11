– Alarmklokkene bør ringe i Kunnskapsdepartementet. Det er uholdbart at en med viten og vilje styrer mot flere sykemeldinger og legger mer press på allerede utslitte lærere. Den eneste medisinen mot korona-utmattelsen i skolen er bedre smittevern, mer penger og flere folk, sier Torstein Tvedt Solberg, utdanningspolitisk talsperson i Ap.

Han reagerer sterkt på Utdanningsforbundets framstilling av hvordan deres medlemmer beskriver skolehverdagen under koronakrisa.

Undersøkelse

– Folk henvender seg og sier at de er fullstendig overarbeidet. De er også engstelige for dårlig smittevern, mangler ressurser og folk til å gjøre jobben. De leter etter lyspunkter.

Det sa leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal til Dagsavisen i går. Han kunne legge fram tall som viser hvor stor andel av lærerne som har jobbet ekstra under koronakrisa, og hvor få som har fått utbetalt overtid for ekstraarbeidet.

– Jeg blir ekstremt bekymra når jeg hører lærerne si at de er overarbeidet, mangler ressurser og folk til å gjøre jobben, og de tillegg er engstelige for smittevern på arbeidsplassen sin. Disse tallene viser at det haster å ta grep før enda flere lærere forsvinner ut av skolen, sier Solberg fra Ap.

Vil kompensere

Kunnskapsminister Guri Melby (V), har i flere intervjuer vært tydelig på at hun lover skoler koronakompensasjon, og at det ikke skal spares inn på grunn av koronakrisa. Graden av kompensasjon besluttes av et regjeringsoppnevnt utvalg, som allerede har regnet seg fram til en del av det kommunene skal få kompensert. Men sluttsummen er ennå ikke kjent.

Torstein Tvedt Solberg mener regjeringen må ta grep nå for å sikre skolenes situasjon.

– Håndteringen av pandemien har gått fra å være et skippertak på dugnad til å bli et langvarig og intenst arbeidspress. Det krever en helt annen politikk, med flere ressurser og mer forutsigbarhet for skoler, elever og foreldre. Realiteten er at dugnaden er over, og nå må vi med stor sikkerhet planlegge for at dette varer minst ut skoleåret. Arbeiderpartiet er opptatte av at ingen skal stå alene i pandemien, det må også gjelde lærerne og skolens ansatte som nå gjør en jobb langt over det vi kan forvente, sier han.

Han forteller også at Ap har hatt et lyttemøte med lærerne i forrige uke.

– Vi fikk de samme tilbakemeldingene fra klasserom over hele landet. Dette holder ikke, lærerne trenger bedre rammer, mer forutsigbarhet og vi må slutte å kalle dette en «dugnad», avslutter Solberg.

