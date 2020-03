Ansatte på Litteraturhuset permitteres

I dag sendte de store litteraturhusene i Norge ut et felles brev til kulturdepartementet hvor de ber om tiltak mot den akutte situasjonen som har oppstått, skriver Litteraturhuset Fredrikstad i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Situasjonen er svært utfordrende for oss, sier daglig leder ved Litteraturhuset Fredrikstad, Roy Andersen i pressemeldingen.

Tøffe tak for kulturlivet

Regjeringens tiltak for å håndtere korona-utbruddet, har rammet kulturlivet hardt rammet. Litteraturhuset i Fredrikstad, som driftes gjennom en ideell stiftelse, får en vesentlig del av sine inntekter fra billettsalg og utleie av lokalene. Nå har den inntektsstrømmen stoppet helt opp.

– Det gjør at likviditeten kommer under et stort press i tiden som kommer. Det meste av arrangementer de neste ukene er avlyst eller flyttet, fortsetter Andersen.

I dag, onsdag, skulle Litteraturhuset holdt «Bokprek» om menn og følelser der blant andre Peder Kjøs skulle kommet med sin ferske bok «Alene». Tidligere denne uken fortalte han at boklansering ble holdt hjemmefra via Facebook, og at han nå kjenner på at boken føles ubehagelig aktuell.

Les også: Slår et slag for gutta med likestilling som bakteppe (+)

Krisepakken ikke nok

På tross av at regjeringen denne uken lanserte en krisepakke for kulturlivet, så ikke styret i stiftelsen noen annen utvei enn å sende ut permitteringsvarsler til de ansatte.

– Det er selvsagt en tung og vanskelig beslutning, men et nødvendig tiltak nå som det er full stans på huset. Vi håper ikke denne situasjonen varer lenge, sier styreleder Truls Velgaard i Litteraturhuset Fredrikstad i pressemeldingen.

Gir ikke opp

Litteraturhuset Fredrikstad går nå i gang med digital produksjon av arrangementer. Allerede til helgen kan det første tilbudet være klart.

– Ja, fremtiden er uviss, og det vil få langvarige følger for oss – men Litteraturhuset Fredrikstad vil gjøre alt for å være på bena med et tilbud senere i år. Vi har ikke tenkt å gi opp. Vi har brukt syv år på å bygge opp et godt og variert tilbud til mennesker i Fredrikstad og i hele regionen. Det skal ikke rives ned av et virus, sier daglig leder Roy Andersen.

Les også: Fredrikstad bibliotek og Litteraturhuset Fredrikstad ønsker mer samarbeid (+)