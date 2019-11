900.000 vil ha liggestol på toget

Over 900.000 personer kan tenke seg å betale for liggestol på toget minst én gang de neste 12 månedene, hvis slike liggestoler blir tilgjengelige.

Liggestoler sammen med andre nye nattogtilbud, som sovekupeer for alt fra én til seks personer, vil samlet kunne føre til 30 prosent flere reiser de neste 12 månedene, for dem som allerede bruker nattog.

Dette går fram av en markedsundersøkelse Opinion har utført for Jernbanedirektoratet, som nå jobber med å finne ut hva slags nattog det bør satses på i framtiden.

– Jernbanedirektoratet sluttfører i disse dager en rapport om nattogkonsepter, opplyser Svein Horrisland, som er kommunikasjonssjef der.

Også det japanske flyselskapet All Nippon Airways har passasjerer i liggende stilling på business class. FOTO: KAZUHIO NOGI/NTB SCANPIX

8.800 per seng

I april skrev Dagsavisen at 8.800 nordmenn må dele på hver av dagens togsenger. Det skyldes at det bare er 20 sovevogner med 15 kupeer med to senger i hver kupe.

Siden har kravene om et bedre nattogtilbud økt kraftig. Blant dem som forlanger det er «Næringslivets nattoginitiativ Bergen-Oslo-Bergen» med initiativtakere fra Sparebanken Vest, Bergen Næringsråd og Norsk klimastiftelse. De ser nå en gyllen mulighet i og med de pågående forhandlingene om kontrakten for å få kjøre tog på Bergensbanen.

– Jernbanedirektoratet må stille et ufravikelig krav til togselskapene det forhandles med, om at nattogtilbudet på Bergensbanen må styrkes betydelig fra desember 2020, med blant annet utvidet soveplasskapasitet, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen, daglig leder i Norsk klimastiftelse.

Kontrakten for Trafikkpakke 3 Vest, som omfatter Bergensbanen, blir tildelt i midten av desember, opplyser Horrisland.

– Er det stilt spesifikke krav til nattogtilbudet i anbudskonkurransen?

– I utgangspunktet skal det være et nattogtilbud med sovevogner seks dager i uken, som i dag. Eventuelle endringer og forbedringer må eventuelt løses gjennom endringsordrer til kontrakten, eller ved at togoperatøren selv finner det kommersielt interessant å tilby det, svarer Horrisland.

50 mill. til liggestoler

Nasjonalt sett vil det uansett bli en bedring for dem som vil sove på toget, fordi regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2020, har satt av 50 millioner kroner til nettopp det mange ønsker seg, «ombygging av sittevogner til vogner med liggestoler».

– Norske tog er i gang med dette arbeidet og målet er at de første vognene vil være ferdige i 2020.

Det opplyser Øystein Risan, administrerende direktør i Norske tog, som leier ut tog til togselskapene.

– Vi mener det er viktig at vi oppnår god komfort for de reisende slik at det blir et godt tilbud både dag og natt, og i tillegg at vi klarer å utnytte plassen i vognene så godt som mulig. Foreløpige skisser viser at kapasiteten per vogn kan bli mellom 22 og 32 seter avhengig av hvor mye seteryggen legges ned, fortsetter Risan.

Skal du sove på fly er dette det beste flyselskapet Air France har å tilby, her med selskapets tidligere toppsjef Pierre-Henri Gourgeon i liggestolen. Interessen for et lignende tilbud ombord i norske tog er stor, viser ny undersøkelse.FOTO: TED S. WARREN/NTB SCANPIX

110-160 plasser

Fordi det er fem sittevogner som skal bygges om, tilsier det fra 110 til 160 plasser med liggestoler etter hvert.

– Det er ikke avklart hvor de ombygde vognene blir satt inn, forteller Horrisland.

I tillegg til Bergensbanen, kjøres det i dag nattog på Sørlandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen.

Etter som det er mer enn 900.000 personer som kan tenke seg å betale for en liggestol, ligger det an til minst like stor rift om dem som det i dag er om sovekupeene.

Blant de reisende som finner liggestoler forlokkende, er det et flertall som er villige til å betale 200-250 kroner ekstra for en slik plass.

Av undersøkelsen utført av Opinion, går det også fram at så mange som fire av ti har prøvd å bestille sovekupé uten å lykkes, én eller flere ganger.

Det koster 950 kroner i tillegg til vanlig billett, for en sovekupé hos Vy. Togselskapet kan følgelig ha gått glipp av store inntekter de seneste årene.

Foretrekker liggestol

Gitt muligheten vil likevel liggestol være godt nok for to av tre nattogkunder. Hvis dette suppleres med enmannskupeer uten eget bad, dekkes behovet for nær ni av ti av dem.

Samtidig sier så mye som seks av ti i befolkningen, at de ville reist oftere med nattog hvis det var billigere.

Det er ellers ikke miljøhensyn som er den viktigste begrunnelsen for å nattog. Nei, det vanligste svaret er at det er «praktisk å reise sent om kvelden og kunne sove underveis». Nest vanligste grunn er at man «man slipper å stå opp grytidlig for å rekke et tidlig fly». Først på tredjeplass finner vi begrunnelsen «miljøvennlig transport».