Lykkepromillen kan oppleves skummel for barna.

Desember er den måneden det kjøpes mest alkohol her til lands.

– Det er et sunnhetstegn at folk reagerer når voksnes julekos blir barnas problem, sier Randi Hagen Eriksrud i Av-og-til i en pressemelding.

– Mens helsesykepleiere, lærere og andre trygge omsorgspersoner tar ferie, står mamma og pappa i kø på polet for å handle akevitt, juleøl og vin. Disse tallene viser at det er en bred enighet om at drikkekulturen i jula har noen problematiske sider, sier Eriksrud.

Lykkepromille med barneøyne

En fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført på oppdrag fra alkovettorganisasjonen Av-og-til viser at 54 prosent av innbyggerne i Østfold mener vi drikker for mye rundt barn i jula. Tilsvarende tall for landsgjennomsnittet er 46 prosent.

– Juletid er tid for kos og hygge. Men altfor ofte får vi høre vonde historier fra barn som har opplevd at jula ble ødelagt av mor eller fars alkoholbruk. Det smerter, og det er noe vi må ta på alvor, sier Eriksrud.

Hun peker på at lykkepromillen ser annerledes ut med barneøyne.

– De effektene av alkohol som vi kanskje tenker på som positive, kan oppleves skummelt for barna. Det kan handle om at vi blir litt mer høylytte, kommer litt tettere på, lukter annerledes eller gjør ting vi ikke ville gjort ellers, sier hun.

Derfor anbefaler Eriksrud at nordmenn tenker seg ekstra godt om før jula.

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

– Den siste som oppdager hvor mye du har drukket er ofte deg selv. Skal du drikke foran barn bør du derfor være bevisst på hvor mye du drikker. Spør deg selv: Hvor mange glass tåler barnet mitt?, er rådet fra Eriksrud.

Hun sier det ikke er åpenbart at svaret må være null.

– Alle foreldre må vurdere sin situasjon. Barn er forskjellige og takler voksnes drikking ulikt. En undersøkelse vi har gjort blant norske barn og unge viser at de aller fleste synes voksne kan drikke maks to glass når de er sammen med barna. Det synes jeg er en god pekepinn for oss voksne, sier Eriksrud.

