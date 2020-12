Så langt er det registrert over 500 smittetilfeller i de to kommunene i desember, og veksten har tiltatt de siste dagene.

Torsdag skal formannskapet i Fredrikstad behandle nye koronainnstramminger. Antallet gjester i private hjem skal avgrenses til fem, og folk oppfordres til å ha maks to sosiale sammenkomster per uke. I tillegg skal det innføres munnbindpåbud på offentlige steder, skriver Fredriksstad Blad.

Sarpsborg kommune skal behandle samme forslag, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje i Sarpsborg utelukker heller ikke ytterligere innstramminger. Deler av utbruddet i Sarpsborg er koblet til to kristne menigheter, og tirsdag opplyste Sarpsborg kommune at over 40 medlemmer av disse menighetene har fått påvist koronasmitte.

Også i Rakkestad meldte man tirsdag om et lokalt utbrudd med ni nye smittede, der flere kunne kobles til utbruddet i Sarpsborg. Her er det onsdag registrert én ny smittet det siste døgnet.