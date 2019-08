I år var søknadsfristen for statsstøtte 1. mars for tros- og livssynssamfunn. Da det ikke ble sendt ut noen påminnelse, ble konsekvensen at mange overså fristen – og de blir dermed nektet statsstøtte for 2019, skriver Vårt Land.

Mange trossamfunn risikerer også at manglende statstilskudd umuliggjør kommunal støtte.

– Det offentlige må legge til rette for at trossamfunnene får de pengene de har rett på, sier Ingrid Rosendorf Joys til avisen. Hun er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Joys mener dette er penger trossamfunnene har rett på, og sier avslagene er en urimelig konsekvens og en unødvendig belastning.

Per i dag har Barne- og familiedepartementet mottatt 33 klager fra tros- og livssynssamfunn. De anker avslagene fra fylkesmennene inn til departementet.

Anita Rist er faggruppeleder i bevillingsgruppen hos Fylkesmannen i Agder. Hun mener tros- og livssynssamfunnene ikke trenger å vente på en påminnelse fra fylkesmannen før de søker.

– Det er ingen grunn til å vente til fristen 1. mars. Man kan sende inn en søknad allerede 2. januar. Det er svikt i rutiner hos tros- og livssynssamfunnene når sånt ikke blir sendt.

Vårt Land har vært i kontakt med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), som også har ansvaret for regjeringens livssynspolitikk. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, men vil komme tilbake til den.

