3 gode tips mot brakkesjuke for deg som er hjemme med barn

Torsdag ettermiddag kom meldingen om at alle landets barnehager og skoler holder stengt i ukene framover. De krevende tiltakene er ønsket velkommen av bekymrede foreldre og alle som har etterlyst handlekraft. Men å være hjemme sammen med barn, kan også være en prøvelse for familielivet. Vi tok derfor en prat med samspillsveileder, Monica Iversen, hos Embla Helse på Kråkerøy. Iversen er utdannet førskolelærer og har lang erfaring fra barnehage.

Her er hennes tips:

Rutiner: – Ta med rutinene fra skole og barnehage. Prøv så godt dere kan å stå opp og legge barna til samme tid som ellers. Hold måltider, som lunsj og frukttid tilnærmet lik, og glem for all del ikke hvilestunden. Legg dere på sofaen og les en bok når de ellers ville lagt seg ned i barnehagen. Det gjelder også for barna som har sluttet å sove på dagtid. Det vil oppleves trygt at disse rutinene fortsetter som før, selv om det blir hjemmefra.

Frisk luft: – Lek i friluft, en sykkeltur eller en spasertur er viktig både for å brenne av krutt og for å få avveksling. Har du hage, er du heldig, men det er også greit å bruke parker, marka og strendene. Voksne må hjelpe hverandre til å få litt avveksling. Gå deg en tur alene om du har mulighet til det. rundt huset og tenke at det her er helt sinnsykt også – for det er det jo – og vi må alle være forberedt på at ikke kan være sammen og ha det koselig hele tiden. Konflikter er neste uunngåelig, og det er også greit. Da er det viktig å anerkjenne at det koker litt. Sett ord på det: «Nå går vi her og tramper litt og blir alle litt sure alle sammen.» Det er godt både for barnet og deg selv å innse at det må bli krangling når vi skal være så tett på hverandre over tid.

Hverdagsaktiviter: – Ingen vet hvor lenge situasjonen vil vare, så det kan være lurt å spare litt på aktivitene. Ikke blås gjennom 84 aktiviteter de første dagene, det blir helt umulig å opprettholde. Dessuten skal ikke barn underholdes hele tiden, og du kan ikke legge opp til kanelbollebaking, maleverksted og hjemmekontor på én gang. La heller barna nå være med på praktiske gjøremål som klesvask og matlaging. Og når alt annet er kjedelig, ta fram vann! Det finnes nesten ikke grenser for hvor lenge barn kan underholdes med vannlek.

