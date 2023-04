Bussjåførene får 25.000 kroner mer i året

De fleste bussjåførene har avsluttet sitt lønnsoppgjør. Fra det sentrale oppgjøret får de det generelle tillegget på 7,5 kroner, samt én krone som ble gitt bussbransjen, i timen.

I tillegg får de et ekstra kronetillegg for rutebussjåførene på 4,50 kroner. Dette var avtalt i forbindelse med hovedoppgjøret i 2022.

Dette oppgjøret gir svært mange bussjåfører, blant annet Freddy Kulblik, tillitsvalgt i Norsk Jernbaneforbund Buss i Sarpsborg, drøyt 25.000 kroner i årlig lønnstillegg.

– Ut fra forutsetningene vi har, synes jeg det ble et bra lønnsoppgjør for oss, sier Kulblik.

Bussjåføren står klar til å ta passasjerene fra Sarpsborg stasjon til Fredrikstad. Utenfor frontruta har vinteren gjort et siste krampetrekk med sludd og regn. Det er en dag med vanskelige kjøreforhold.

– Det er klart vi kunne ønsket oss mer kjøpekraft og høyere lønn for det ansvaret vi har når vi kjører. Men når vi ser på tiden vi er i, så synes jeg ikke vi kan klage, mener Kulblik.

Nærmere industrilønna

Et av målene for sjåførene, siden hele sektoren fikk en felles avtale om lønns- og arbeidsvilkår – Bussbransjeavtalen, har vært å få en lønn som er på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Kulblik tror ikke årets oppgjør vil gjøre noe med det ønsket.

– Jeg tror ikke vi greier å ta innpå. Vi havner alltid litt bakpå når industrien får sine lokale tillegg, spår han.

Der er forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet uenig. Han ledet forhandlingene for LO-forbundene og mener årets mellomoppgjør er historisk.

– Dette er det beste mellomoppgjøret siden bussbransjeavtalen ble innført, og også bedre enn mange hovedoppgjør. Det gjør at pila peker rette veien mot målet om at bussbransjen skal ligge på linje med industriarbeiderne lønnsmessig, selv om vi nok ikke vil vite hvor mye vi har nærmet oss før neste hovedoppgjør, sier han.

Litt over ramma

Det mener han gjelder hvor høy lønnsøkningen blir prosentvis.

Derfor vil ikke Sivertsen anslå hvor langt over ramma på 5,2 prosent bussbransjen havner.

– I hovedoppgjøret i fjor var vi enige om at årets oppgjør kunne ha et avvik fra ramma på 0,5 prosent uten at det skulle gjøres justeringer, men vi kikket ikke så nøye på de tallene da vi møtte NHO i justeringsmøtet på mandag. Mulig lå vi noen øre over, og det kan nok tenkes at noen grupper får over seks prosent høyere timelønn.

På rett vei

Det synes han uansett er vel unt.

– Dette er bra for hele bransjen, og også for arbeidet for å rekruttere nye sjåfører, sier han.

– Vil det gode mellomoppgjøret legge ekstra press på å få til minst et like godt hovedoppgjør i 2024?

– Mellomoppgjøret viser at vi er på rett vei, så det vil nok gjøre det enklere, men vi har fortsatt en vei å gå før vi når målet. Dessuten må vi jo også se an hvilke tekniske og økonomiske krav som kommer inn fra medlemmene. Først da vil vi se hvilken betydning årets mellomoppgjør har hatt, understreker Dag-Einar Sivertsen.

På grunn av streiken mellom LO og NHO gjelder tilleggene fra 21. april, og ikke 1. april som er vanlig.

