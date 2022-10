Nystuen-show da serieleder Stjernen vant stort

Nystuen sørget for to mål i den første perioden. Colin Shae Jacobs reduserte for hjemmelaget, før Stjernen satte inn to nye scoringer. Thor Jørgen Friestad sørget for en ny redusering til 2-4 tidlig i tredje periode, men de siste åtte minuttene av kampen nettet Stjernen tre ganger til.

Fredrikstad-klubben sørget dermed for å opprettholde luken på tre poeng til Sparta fra før helgens serierunde. I neste serierunde møtes Sparta og Stjernen til det som blir et lokalderby med mye prestisje og svært viktige poeng i potten.

Sparta tok nemlig sin sjette strake seier da Frisk Asker ble beseiret med 4-1 i egen hall lørdag. Erik Sebastian Selin ble tomålsscorer på veien mot Sparta-triumfen foran egne supportere. Han sto for hjemmelagets to siste fulltreffere sent i kampen. Hans Kristian Jakobsson og Eirik Børresen scoret de to første.

Anton Holm reduserte for Frisk Asker til ingen nytte.

Etter kampslutt i Sparta Amfi meldte politiet om bråk mellom supportere på utsiden av hallen.

«Vi er på stedet med flere patruljer etter melding om slagsmål. Ampert mellom ulike supportere», skrev ordensmakten innledningsvis på Twitter.

En stund etterpå ble det opplyst fra samme hold at kontroll var gjenopprettet på stedet, og at én person ble kjørt til legevakt for sjekk.

Stavanger Oilers er i likhet med Sparta i solid form. Lørdag ble Manglerud Star slått 3-0 på bortebane. Carl Christoffer Karlsen, Dan Kissel og Colton Beck scoret målene. Oilers er nummer fem på tabellen.

Lillehammer slo Grüner 3-2 etter at kampen måtte avgjøres på straffeslag.