Fredrikstad slått på hjemmebane

Ole Didrik Blomberg ga gjestene ledelsen noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1 etter første omgang.

Sivert Heltne Nilsen doblet ledelsen for bortelaget da han satte inn 2-0 noen minutter ut i andreomgangen. Olav Øby reduserte for Fredrikstad etter 80 minutter. Innbytter Isak Hjorteseth scoret for Brann to minutter på overtid, slik at resultattavla viste 3-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 1-3.

Svenn Crone (Brann) og Riki Alba (Fredrikstad) fikk begge gult kort.

Brann-supporterne på Fredrikstad Stadion lørdag. (Tommy Skauen)

Brann har vunnet 14 av sine 15 siste kamper.

Etter lørdagens kamp er Fredrikstad på tolvteplass på tabellen med 32 poeng, mens Brann er serieleder med 78 poeng.

Martin Berg var dommer i oppgjøret.

29. oktober er det ny kamp for Fredrikstad. Da møter de Kongsvinger. Brann skal måle krefter med KFUM Oslo samme dag.