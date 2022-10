Tiltalt for drapsforsøk på sykehus – 26-åring var utilregnelig

Forholdet fant sted for nesten fire år siden, rett over nyttår 2019. Den polske mannen skal ifølge tiltalen ha lagt et belte over halsen til fornærmede og strammet til. Fornærmede ville ha omkommet hadde det ikke vært for at en tredjeperson kom ham til unnsetning, ifølge tiltalen.

Mannen er også tiltalt for flere mindre alvorlige forhold, som butikktyveri, kjøring uten førerkort i ruspåvirket tilstand, samt for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika.

– Påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern, jf. straffeloven § 62, vil bli nedlagt, skriver statsadvokat Monica Krag Pettersen i tiltalen.

Saken kommer opp for Søndre Østfold tingrett 10. januar. Domstolen har satt av to dager til rettssaken.