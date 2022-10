Undersøkelse: Økte kostnader går på helsa løs

Det siste året har prisene på blant annet mat, strøm og drivstoff skutt i været. Prisveksten det siste året ligger på 6,9 prosent. I tillegg må de fleste takle stigende renter.

De økte kostnadene går på helsa løs, skal vi tro undersøkelsen YouGov har gjennomført på vegne av Nordea. Her svarer 37 prosent at de har fått svekket sin livskvalitet som følge av kostnadsøkningene.

Av disse har 66 prosent opplevd stress på grunn av de økte kostnadene, mens 40 prosent oppgir at de har fått søvnproblemer. I denne gruppen svarer også 59 prosent at de har fått begrenset sitt sosiale liv, og 25 prosent får en følelse av skam.

Derya Incedursun, advokat og forbrukerøkonom i Nordea, sier det er urovekkende at så mange svarer at de har fått psykiske utfordringer på grunn av bekymringer for privatøkonomien.

– Jeg frykter at tallet kan bli betydelig høyere dersom renten og prisveksten fortsetter oppover, sier Incedursun.

[ Fredrikstad-mann pantet flasker verdt 10 kroner – ble millionær ]