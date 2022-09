Fra matriark til landsmoder

Rollen som Gro er liten, men likevel en stor rolle å fylle, forstår vi på skuespilleren kort tid før premieren.

– Det er med ærefrykt jeg gjør denne rollen, sier Anette Hoff der vi møter henne på kulturhuset St. Croix i Fredrikstad der hun nå har prøver på stykket hvor Dennis Storhøi har tittelrollen som Yngve Hågensen.

Jeg synes dette stykket sier at man må tåle å være uenig med folk. Vi lever nå i en tid hvor folk er veldig emosjonelle, tåler lite motstand og er lett krenket. — Anette Hoff om forestillingen «Yngve»

I første halvdel av 1990-årene, da Gro Harlem Brundtland både var statsminister og partileder, gikk det varmt mellom de to. Men etter hvert ble de mer fortrolige med hverandres stil, form og vesen. Og gradvis endte det opp i et samarbeid preget av gjensidig respekt og tillit.

– Det å være skuespiller, det er å ta med jobb hjem, ha med tekst på ferie. Men også en så sosial jobb at når den forsvinner, så forsvinner veldig mye, sier Anette Hoff, som ikke legger skjul på at hun etter suksessen med «Hotel Cæsar» har jobbet hardt for hvert eneste oppdrag. (Tom-Egil Jensen)

– Det Yngve forteller er at han hadde og har stor respekt for Gro. Jeg synes dette stykket sier at man må tåle å være uenig med folk. Vi lever nå i en tid hvor folk er veldig emosjonelle, tåler lite motstand og er lett krenket. Det gjaldt ikke for noen av de to. Gode ledere tåler at de ikke blir likt av alle. Yngve og Gro hadde samme forankring, men ulike politiske mål og var avhengige av hverandre for å nå dem, sier Anette Hoff.

Mener Gro jobber for å holde igjen følelsene

Hvordan nærmer man seg en en slik karakter, som Gro? Statsminister i tre perioder, generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon og som internasjonalt er mest kjent for å ha vært leder for Verdenskommisjonen for miljø og utvikling?

– Det er i utgangspunktet vanskelig å skulle spille en person som lever blant oss. Jeg har valgt å se på intervjuer med Gro. Slik har jeg forstått mer av henne som person. Det er så lett å tenke firkantet om henne, at hun er så bastant. Men jeg har funnet ut at hun er mye mer mangefasettert.

– Hvordan?

– Hun er mildere og varmere, og hun jobber ofte for å holde igjen følelsene.

Det er spesielt et intervju som har gjort inntrykk på Anette Hoff:

– I forbindelse med Gros 70-års dag laget den nå avdøde Knut Olsen fra NRK et strålende portrettprogram med henne. Det handlet om hennes betydning for norsk og internasjonal politikk. Men dette intervjuet bragte også frem mennesket og hva livet i politikken har kostet henne, sier Hoff.

Gro Harlem Brundtland er en dame som er «still going strong» i en alder av 83 år. Rundt henne har det aldri blitt helt stille.

Anette Hoff ble 61 i mai. Hun har også alltid vært et arbeidsjern. Hoff spilte i alle de 19 årene suksessen «Hotel Cæsar» varte, den lengstlevende norske såpeoperaen med daglige sendinger – i rollen som Juni Anker-Hansen. Så ble det dørgende stille.

– I «Hotel Cæsar» hadde jeg vært navet i serien, der veldig mye dreide seg rundt min karakter, med åtte kostymeskift om dagen, prøver og innspilling fra klokken sju til halv seks, 30-siders tekstlesing hjemme før neste dag. Når serien sluttet, ble det helt stille og en underlig kontrastfylt virkelighet, forteller Hoff.

– Det jeg er glad jeg slipper i min arbeidshverdag nå etter «Hotel Cæsar, er presset om å dele det siste minuttet du har på settet med en video på sosiale medier. «Filme en liten snutt», sånn litt på tampen og «by på seg selv», sier Anette Hoff som bød på seg selv gjennom 10 timer lange opptaksdager, fem dager i uken gjennom 19 år i den populære serien. (Tom-Egil Jensen)

Jeg har møtt mange drosjesjåfører som har sagt «jeg lærte norsk av deg, vet du». — Anette Hoff om «Hotel Cæsar»





Ble advart mot å spille såpe

Overgangen til TV-skjermen var stor for en som før maratonserien «Hotel Cæsar», gjorde kritikerroste karaktertolkninger av blant andre Irina i Tsjekhovs «Tre søstre» og Puck i Shakespeares «En Midtsommernattsdrøm», før hun spilte rollen som Ellinor i filmen «Hamsun» mot storheter som Max von Sydov og Ghita Nørby.

– Det var i «Hamsun» jeg ble sett av de to svenske serieskaperne til «Hotel Cæsar», Peter Falck og Christian Wikander. Jeg brukte tre måneder på å bestemme meg. Det var tabubelagt den gangen å bevege seg fra det seriøse til såpe. Jeg fikk advarsler som «Det må du ikke finne på!» Men så skjer det en stor endring i miljøet vårt, der de faste jobbene blir færre. Så etter hvert ble det stor interesse for skuespillere som ville være med i «Hotel Cæsar»-suksessen, også fordi folks oppmerksomhet rettet seg mer mot TV og film. På slutten av «Hotel Cæsar»s historie var det mange skuespillere som ønsket å ta del i dette universet. Fordi man så dette kom til å bli stående som et historisk dokument i norsk TV-historie.

– Hva var det beste med denne perioden?

– Det enorme arbeidsfellesskapet. Vi var rundt 70 mennesker som i hverdagen hadde ett mål: Å lage denne ukens episoder. I et teater jobber man med mange forskjellige produksjoner. Og det er mye viktig man kan få sagt i en hverdags-TV-serie.

– Alt må ikke komme fra Shakespeare?

– Nei. Det er nok å ta av i vårt moderne liv og mange grupper å nå. For ikke å snakke om innvandrerne; jeg har møtt mange drosjesjåfører som har sagt «jeg lærte norsk av deg, vet du».

Håpet sønnen skulle velge annerledes

Valget om å gå fra seriøst teater og film til såpeopera som Anette Hoff tok i 1998, handlet også om et verdivalg, i et ekteskap med skuespilleren Nils Ole Oftebro, da sønnen Jonas Hoff Oftebro var to år gammel.

– Som skuespiller ved et teater er det prøver fra klokken elleve til klokke tre, så er det kanskje teateret igjen fra klokken seks, avhengig av rollen din, og så hjemme igjen klokken elleve, fem-seks dager i uken. Da måtte vi hatt barnevakt dag og kveld. Nå var det en av oss som var hjemme på kveldene og kunne bli med på fotballkamper. Det er et valg jeg tok og som var viktig for meg å ta, samtidig som jeg jobbet fullt og hadde forutsigbarhet i hverdagen, sier Hoff.

Det å ha en jobb, ha en oppgave, noe å fylle livet med er avgjørende. — Anette Hoff

Sønnen vokste opp og jammen ble han ikke skuespiller, han også. Nå er han aktuell i rollen som Puck i Shakespeare-komedien «En Midtsommernatts drøm», i en oppsetning av Nationaltheatret på Løren der sønnens prestasjoner som transkarakteren blir trukket frem av flere anmeldere, med beskrivelser som «sterk og fascinerende tilstedeværelse».

– Jeg synes selv forestillingen er utrolig fin, en moderne og underholdende Shakespeare-versjon. Jeg håpet jo en stund at Jonas skulle fortsette på profesjonsstudiet i psykologi som han gikk på i to år, men så kom han inn på Teaterhøgskolen og valgte det. Nils Ole og jeg vet jo at du kan stå i stjernedryss den ene dagen og den neste være i fritt fall. Man vil bare jo at barnet sitt skal ha det bra. Det kan være ganske usikre måleparametere. Jeg tenker mye på det, at man skal tåle å stå i det, sier Hoff.

En stille stund mellom prøvene på forestillingen «Yngve» på St. Croix-huset, kan Anette Hoff nyte. Men om det blir for stille mellom oppdragene, har hun det ikke godt. – Det å ha en jobb, en oppgave, det fyller en veldig, sier hun. (Tom-Egil Jensen)

Går på auditions igjen 61 år gammel

Likevel; begge skuespillerforeldrene liker åpenbart yrket sitt. Selv om overgangen fra fast rolle i 19 år til å stå på egne ben var merkbar.

– Hvordan var det å skulle gå på auditions igjen?

– Hvis jeg var så heldig å få gå på auditions, ja. Det er ikke så mange roller for damer i min alder. Dessuten var ansiktet mitt veldig forbundet med Juni Anker Hansen.

– Men det snudde, da? Det ble Netflix-serien «Hjem til jul», NRK-serien «Allerud VGS», nyinnspilling av filmen «Fjolls til fjells» og så videre...

– Ja, heldigvis. Men du må jobbe hardt for hver jobb. Det å ha en jobb, ha en oppgave, noe å fylle livet med er avgjørende. For som Yngve Hågensen sier: «Det å våkne opp om mårran, ikke å ha noe å gå til, det er undergangen.»

Både Anette Hoff og den 17 år eldre ektefellen Nils Ole Oftebro jobber på hver sine produksjoner og prosjekter. Oftebro blant annet i rollen som faren til Pørni i den populære Viaplay-serien med samme navn.

Anette Hoff gleder seg over oppgaven med rollen som Gro Harlem Brundtland. I sin research og tilnærming har hun funnet frem til en annen Gro. – Jeg blir bare mer og mer betatt av henne gjennom de intervjuene jeg har sett med henne; en mildere, varmere person som egentlig jobber for å holde igjen følelsene, sier hun. (Tom-Egil Jensen)

Å være besteforeldre fyller ikke alt

– Som skuespiller kan du, om du har helse til det, jobbe hele livet. Til du dør. Vi har jo ikke begynt med hobbyer som bikuber eller seiling. Det å være besteforeldre fyller heller ikke alt. Man skal jo også leve sitt eget liv, sier Anette Hoff, som sammen med ektefellen har fire bonusbarnebarn.

Nå er det altså rollen som arbeidsjernet Gro hun skal spille i høst. Dennis Storhøi og Anette Hoff har de siste årene spilt mann og kone i to sesonger av Netflix-suksessen «Hjem til jul», så det å jobbe med hverandre føles kjent.

– Når man er kjent, så er man trygg og slipper å være høflige. Vi har tillit til hverandres arbeid og tør å utfordre hverandre. Det er en gave, sier hun.

Pausen er over, Anette skal tilbake til Gro.

– Hvor spent er du på om Gro kommer og ser forestillingen?

– Jeg har hørt et lite nyss om at hun skal se den på Folkets Hus i Oslo, sier Anette Hoff, og viser med all tydelighet at det kjenner hun på: Landsmoderen som publikum i rollen der hun skal se seg selv gestaltet på scenen.

Yngve Hågensens liv skal gjenskapes på teaterscenen med Dennis Storhøi i hovedrollen. (Ove Tøpfer )

«Yngve – fra barnehjem til LO-toppen»

En forestilling om den tidligere LO-lederen og fagforeningskjempen Yngve Hågensens liv.

Skrevet av forfatteren Jens Olav Simensen med musikk av Svein Gundersen.

Produseres av åtte organisasjoner i arbeiderbevegelsen i Viken.

Har premiere i Halden 17. september, og spilles på Oslo Kongressenter (Folkets Hus) 19. september. Deretter følger forestillinger i Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Lillestrøm, Drammen og Askim

