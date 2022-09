Norges yngste gubbe

Hvem: Halvor Johansson (33)

Hva: Komiker

Hvorfor: Aktuell med showet «Stand up spesial»

Vi er jo noen tusen som har sett «Ta deg sammen!»-videoene på Facebook. Er du like hissig på privaten?

– Eeeh nei, det vil jeg ikke si. Jeg er vel overraskende rolig og konfliktsky privat. Ikke så skrikete.

På instagrammen din har du et parogtjue captions med «hater ikke...» og så hva enn aktivitet du gjør. Tilfeldig, eller bevisst balansering av offentlig persona?

– Hehe, det er tilfeldig. Jeg er ikke så flink på sosiale medier som jeg skulle ønske jeg var. Derfor er det lite der også. Jeg har vel litt for høy terskel for å legge ut noe.

Men er ikke insta viktig for profilering da?

– Jooda, burde gjort mer av det, men det sitter så langt inne for meg å si «Hei, se på meg! Jeg har ikke noe å bidra med i dag!»

Hvem i Norge er det som må ta seg kraftig sammen nå for ti’a?

– Vanskelig å komme unna Durek om dagen. Han må roe seg kraftig ned.

Komiker er jo ikke noe man går tradisjonelt utdanningsløp for å bli. Hvordan går man fra å væra morsomst på vorspiel til å ha soloshow på scener omkring i landet?

– Ja, det er en lang vei, hehehe. Jeg begynte vel på et skrivekurs i regi av en standupklubb i Oslo, Reis deg komikerklubb. Norges eldste. Jeg synes det var gøy – og kjempedyrt – å reise Norge rundt å gjøre gratis standup. Til slutt hender det at de ringer deg og vil betale, hvis man har flaks eller er flink.

Man må vel være litt flink for å holde et sånt enkeltmannsforetak gående?

– Du må hvertfall ha veldig veldig lyst, og late som du har skikkelig dårlig selvinnsikt.

Hva er den villeste du har opplevd på scena?

– Definer villeste? Men grunnen til at den forrige showturneen skjedde i det hele tatt, er på grunn av Fredrikstad. Jeg satt opp et prøveshow på Båthusteateret i 2019. Det ble solgt ut på bare noen timer, og solgte vel tusen billetter. Plutselig ble det tre prøveshow i Fredrikstad. Så misforsto Fredriksstad Blad, og trodde det var premiere, og sendte en anmelder. Det ble veldig godt mottatt, og fikk terningkast fem den gangen. Da sa managementet mitt at nå må vi jo bare late som at dette var planen, og kjøre turné i hele Norge. Takket være Fredrikstad, som både hadde lyst til å komme, og å misforstå.

«E’kke lov å tulle med ting lenger», sier folk. Er det helt greit, eller er vi blitt for lettkrenka?

– Helt uenig, det er lov å tulle med absolutt alt, men du må være litt smart. Og så må du ikke gjøre det med dårlige intensjoner, men du kan fortsatt tulle med alt. Det er skummelt, herregud, jeg har fått noen drapstrusler de siste åra, det er ikke det. Men vi kan ikke som samfunn lage oss en liste over ting det ikke skal være lov å tulle med. Hva slags departement skal sette seg ned og lage den?

Drapstrusler? Åssen klarte du hisse på deg sånne type folk?

– Hadde sikkert sagt noe dumt da? Hehe. Noen ganger så bommer man jo litt på hvem man tuller med òg. Jeg trodde i vinter at jeg tulla med de derre gærne munnbindbrennerne, Charter-Svein og vennene. Men de jeg tulla med var stort sett nynazister, og de blir jo litt mer forbanna. Synes det var jævli’ morsomt at de skulle feire friheten tre uker etter åpningen av Norge.

Hva kan folk som kommer på showet ditt forvente seg?

– Det er jo egentlig prøveshow det her òg. Men det blir stand-up i den stilen de forventer seg, og det blir tatt en og annen råsjans. Showene til nå har fått veldig positive tilbakemelder. Det blir gøy. Har med en særping på besøk, så kanskje blir de sinte òg.

Noen sjans for at du åpner opp om den tunge ti’a i dette intervjuet?

– Hehehe, hæ?

Neida, bare jangler. Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg kan bli lykkelig av mimring, jeg kan bli veldig glad av det. Gode minner. Det er veldig gubbete. Jeg er i ferd med å bli Norges yngste gubbe. Jeg får bare ta den rollen.

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Veldig glad i den boka «På vegne av venner», av Kristopher Schau. Den er trist og fin.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tja, kokain og horer, da? Neida. Jeg har blitt utrolig snobbete på ferie! Jeg bestiller dyrere hotell enn det jeg synes er nødvendig, og sånn. Det er en måte å skeie ut.

Hva liker du best ved deg selv?

– Forferdelig spørsmål! Det er så trist, men jeg liker håret mitt.

1000 folk kommer på showene dine, men du tenker håret er din forte?

– Hehehe, det er kanskje ikke håret de kommer for...

Er det noe du angrer på?

– Masse, massevis. Hauger og lass, men vil ikke gå inn på det.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Det er lett å gå for å kunne fly, altså. Blir fort det.

Hvilke tre gjester ville du invitert til middag?

– På grunn av korona ble jeg satt med en annen gjeng på Fire Stjerners Middag enn jeg egentlig skulle være med, og fikk ikke sjansen til å møte Ingar Helge Gimle. Så han. Han er så fin, liker han så godt! Han, og Elton John. Det hadde vært koselig. Også måtte det blitt... hm.. Raymond Kvisvik. Hehe.

