Forsvarsadvokat Svein Holden: – Jobben er veldig intens. Det er en del av pakka

Så lar han heller ikke de mange alvorlige sakene overta verken nattesøvn eller familieliv. Skjønt, før familien har stått opp til frokost, har forsvarsadvokaten kanskje hatt et avhør eller fulgt opp de mange trådene i de svært profilerte og krevende sakene han jobber med.

– Det blir stort sett litt jobb hver dag. I går satt jeg for eksempel i et avhør i tre-fire timer med en kvinne som hadde opplevd masse vold. Men jeg prøver å få gjort unna jobbingen før frokost, og så legge jobben til siden.

– Men kan du la telefonen ligge?

– Nei, telefonen må jeg alltid ha med meg.

Svein Holden ankommer Brattestø fra hytta på Spjærøy i sønnens rib. – Båten hans er omtrent 13 fot, så den er ikke så voldsomt stor. Men når han er 16 år og har tatt båtlappen, så er det hyggelig for ham å kunne dra på besøk til venner rundt omkring på Hvaler på egenhånd, sier Holden. (Tom-Egil Jensen)

Rettssystemet fra ulike sider

I 2011 ble han sammen med tidligere statsadvokat Inga Bejer Engh, håndplukket av Riksadvokaten til å føre saken mot Anders Behring Breivik.

Sakens uvirkelige alvorlighetsgrad ga oss selvfølgelig sterk motivasjon til å gjøre en så god og ordentlig jobb som mulig. — Svein Holden om å føre saken mot 22. juli-terroristen

To år senere skiftet han «side» og begynte i Advokatfirmaet Hjort der han i dag er en av 33 partnere i et firma som har omtrent 80 advokater.

Sammen med tidligere statsadvokat Inga Bejer Engh, førte Holden saken mot Anders Behring Breivik, som sto tiltalt for terrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli 2011. (Heiko Junge/NTB)

I snart fire år han vært i fokus som forsvarer for Tom Hagen, en av Norges rikeste menn. Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen, etter at hun forsvant fra familiehjemmet i Sloraveien 4 på Lørenskog 31. oktober 2018. Nå er Holden også oppnevnt som Jan Helge Andersens forsvarer i Baneheia-saken etter at saken ble gjenåpnet i fjor.

Svein Holden er vokst opp i Fredrikstad, og på hytta hans foreldre bygde på Spjærøy tidlig på 70-tallet og som han overtok i 2006, tilbringer han hver julimåned med familien: kona, datteren på 10 og sønnen på 16.

– Hva gjør du for å komme i feriemodus?

– På hytta er det masse gode minner som bidrar til at roen senker seg. Mamma var barneskolelærer og pappa var lektor, så sommerferien på hytta startet som regel rundt St. Hans og varte gjennom mange sommeruker.

– Hva sier barna til deg om du ikke er helt til stede?

– De har dessverre blitt vant til det. Men i noen saker kan det fort skje ting, og da blir det viktig å være tilgjengelig.

Slik var ikke somrene før. Det var da Holden skiftet side fra statsadvokatembetet og ble forsvarsadvokat i 2013, at han ikke eide sin egen tid lengre.

– Da jeg var statsadvokat, var det aldri nødvendig å ta med telefonen. Da hadde jeg kollegaer som håndterte mine saker når jeg var på ferie. Og sendte noen e-post til meg, fikk de en fraværsmelding tilbake, sier Holden, men understreker:

– Men overgangen er ikke bare belastende. Jobben er veldig intens. Det er en del av pakka, og noe som man bare må forholde seg til. Men det er sjelden jeg kjenner det som et slit, understreker Holden.

– Hvordan må nattesøvnen din være for å fungere i så krevende saker?

– Jeg er velsignet med god nattesøvn, ellers ville dette blitt slitsomt i lengden, konstaterer Holden nøkternt.

– Hele familien liker å gå ut og spise. I går kveld var vi Hos Martin på Edholmen. I dag skal vi på Slippen, forteller Svein Holden som har bedt oss å møte ham på Brattestø Marina og Sjøsiden BAR denne sommerdagen. (Tom-Egil Jensen)

Og mellom noen heavy telefoner med klienter og rettsapparatet, sklir han tilbake i feriemodus med barna.

– Det å være ordentlig sammen med familien, er viktig for meg. En sen og felles frokost og de tradisjonelle hyttetingene som brettspill. Kinasjakk slår ikke helt an hos barna, så det går i Yatzy og Bohnanza, et strategispill.

Restaurantbesøk er også familien glad i. Senere denne dagen skal de ta med farmor på lunsj på Restaurant Slippen i Fredrikstad.

– I går kveld var vi på Edholmen og spiste på Hos Martin. Det er fint å se at det er folk som bruker tid og penger på å ruste opp nærmiljøet. Det gir flere muligheter, sier advokaten om restauranten på Kirkøy der de internasjonalt anerkjente arkitektene i Jensen & Skodvin har tegnet bygget.

Man er mer alene. Det blir også veldig tydelig i retten når man sitter overfor samfunnets maktapparat. Det er en skjevhet der. — Svein Holden om å være forsvarsadvokat





Sakene som ikke slipper

Holden har stått i noen av de mest profilerte og største straffesakene her i landet: Skøyen-drapet, hvor en 45 år gammel IT-gründer ble knivdrept. Alvdal-saken, hvor en ung pike ble misbrukt og mishandlet av sin mor og stefar i åtte år. I drapssaken hvor Tveita-gjengmedlem Stig Millehaugen skjøt Young Guns-leder Mohammed Javed (28) i hodet.

Under rettssaken mot Stig Millehaugen i januar 2011 oppstod sammenstøt mellom personer tilknyttet B-gjengen og Young Guns som førte til evakuering. Her ses aktor Svein Holden (t.h.) i samtale med politiet utenfor Oslo tinghus. (Berit Roald/NTB)

Holden trekker imidlertid frem Martine-saken fra 2006, som en sak som ikke har sluppet taket. En tretten måneder gammel jente fikk hodeskader mens hun ble passet av sin dagmamma. Jenta døde fire dager senere. I medisinske rapporter ble det pekt på kraftig stump vold. Dagmammaen ble siktet, og Holden var statsadvokat på saken. Han endte imidlertid med å henlegge saken etter bevisets stilling.

– I Martine-saken mente vi at det ikke kunne bevises utover enhver rimelig tvil at Martine ble påført skadene hun døde av mens hun var sammen dagmammaen sin. Det forelå en rekke ekstremt kompliserte medisinske vurderinger i saken, som var svært krevende å forstå. I tillegg hadde jeg nettopp fått barn selv, noe som nok bidro til at jeg opplevde saken som ekstra vanskelig å håndtere. Det var en tung avgjørelse å henlegge saken og sende den tilbake til politiet, sier Holden.

2016 ble saken gjenopptatt etter at Cold case-enheten til Kripos hadde sett på saken. Det var med bakgrunn i nye medisinske metoder at politiet nå mente at de kunne stadfeste når Martine ble skadet. Dette førte til at dagmammaen ble tiltalt for vold med døden til følge.

Svein Holden står i mange svært alvorlige saker, men er selv regnet som konfliktsky. – Jeg blir sjelden irritert, det blir man jo bare sliten av. Jeg trives personlig best når alle er blide og fornøyde, sier han. (Tom-Egil Jensen)

Sterke minner fra 22. juli-arbeidet

Holden vil for alltid huskes som aktor i det det største rettsoppgjøret etter andre verdenskrig, rettssaken mot Anders Behring Breivik. 22. juni i år var det 10 år siden rettsaken ble avsluttet. Dommen falt den 24. august og ble rettskraftig 7. september 2012.

– Kan du si hva som sitter som det sterkeste minnet fra 22. juli-arbeidet ditt?

– Når det gjelder 22. juli, så sitter jeg naturligvis igjen med flere sterke minner. Det som gjorde mest inntrykk var nok omvisningene i Regjeringskvartalet og på Utøya, samt kontakten vi hadde med de etterlatte under forberedelsene til rettssaken. Sakens uvirkelige alvorlighetsgrad ga oss selvfølgelig sterk motivasjon til å gjøre en så god og ordentlig jobb som mulig, sier Holden.

Svein Holden på befaring i regjeringskvartalet sammen med 22. juli-kommisjonen i september 2011. Dette var en av erfaringene som gjorde sterkt inntrykk på den daværende statsadvokaten. (Heiko Junge/NTB)

22. juli ble det filmer og TV-serie av. I løpet av året kommer Netflix-serien om Lørenskog-forsvinningen der skuespiller Henrik Rafaelsen spiller Svein Holden og Terje Strømdahl spiller Tom Hagen. Der blant andre den kjente manusforfatteren Nikolaj Frobenius («Insomnia» med mer) står for manus.

Dette er en serie Holden ikke er glad for kommer nå.

– Prinsipielt er det uheldig at det lages en serie mens det fortsatt pågår en aktiv etterforskning. Potensielt kan det påvirke etterforskningen. I tillegg er dette en belastning for min klient og resten av hans familie, sier Holden.

Filmen «22 July», regissert av Paul Greengrass, basert på Åsne Seierstads bok, «En av oss», fikk Holden med seg.

– Det var vel mannen til Anne Lindmo som spilte meg. Tror ikke han åpnet munnen en gang, sier Holden tørt om sin karakter i filmen.

– Hva synes du om 22. juli-serien på NRK over seks episoder?

– Den var bra, absolutt. Men det er klart at jeg med mine erfaringer fra saken, opplever denne annerledes enn andre. Jeg har ganske god kontroll på hva som skjedde den dagen. I en serie komprimeres jo dette, og jeg gjør meg jo mine tanker rundt dette.

– Hvordan husker du den dagen du ble spurt om å ta jobben som aktor i saken?

– Dette er en dag jeg alltid kommer til å huske godt. Jeg ble kalt inn til et møte med min daværende sjef, Jørn Sigurd Maurud, som da var leder av Oslo Statsadvokatembete, til en samtale med riksadvokat Tor-Aksel Busch. Dette er en type oppgave man sier ja til, konstaterer Holden.

– Hvordan var det å ha et familieliv med en så svær sak over så lang tid?

– Jeg fulgte min da seks år gamle sønn i barnehagen hver dag under rettssaken. Datteren vår ble også født kort tid før rettssaken.

Reiser timevis for å komme hjem til familien etter rettssaker

Holden erkjenner det måtte en samtale til med kona før han skiftet jobb-beite:

– Det måtte naturlig nok en prat til om hvordan det ville være med et skifte fra offentlig til privat sektor. Men vi har kommet frem til gode løsninger som gjør at hverdagen fungerer godt.

Jeg er trygg på at saken mot Tom Hagen blir henlagt. — Svein Holden

Holden reiser også gjerne to tre-timer for å komme hjem til barna sine under rettssakene.

– Retten er uansett satt klokken ni hver morgen, og når klubba går i bordet etter endt rettsdag, vil jeg heller bruke ettermiddagen til å reise hjem til familien enn å overnatte på hotell, sier han.

Svein Holden var seriøs også som ung. Han kjørte ikke lettmotorsykkel engang. – Kona mi mener jeg mangler noen sprell, ler han. (Tom-Egil Jensen)

– Er jobben som forsvarsadvokat ensom?

– Det er en ganske viktig forskjell fra å være statsadvokat og alltid være en del av et større lag. Under 22. juli-rettssaken kunne jeg bare ta opp telefonen og be lederen for den delen av etterforskningen jeg trengte informasjon fra og si «fiks det!». Hvis jeg får det innfallet nå, er det jeg som må fikse det! Man er mer alene. Det blir også veldig tydelig i retten når man sitter overfor samfunnets maktapparat. Det er en skjevhet der.

– Når man har stått i en sak over tre år, slik du har gjort med forsvinningssaken på Lørenskog, oppstår en nærere relasjon til klienten da? Hvordan vil du beskrive din relasjon til Tom Hagen?

Svein Holden utenfor Anne-Elisabeth og Tom Hagens hjem i Lørenskog. (Gorm Kallestad/NTB)

– Den er profesjonell, men blir på sett og vis nær også, når man bistår i en så krevende situasjon over lang tid. Det har vært ekstremt mye bevegelse i løpet av disse tre-fire årene.

– Hva tenker du om utfallet av den og tidshorisonten på dette?

– Det vil gå noe tid til, men jeg er trygg på at saken mot Tom Hagen blir henlagt.

Om politiet finner alle svarene i saken, er vanskelig å si.

– Hva tenker du om sannsynligheten for å finne Anne-Elisabeth Hagen?

– Håpet er selvfølgelig å finne henne i live, men det realistiske er vel at sannsynligheten er svært liten. For hennes familie vil det alltid være et håp inntil det motsatte er bevist.

– Jobber du med like krevende saker om 10 år?

– Om klientene fortsetter å ringe meg, gjør jeg nok det. Det er interessant å jobbe med komplekse, sammensatte saker. Men også når jeg jobber med mindre saker, er ofte saken det viktigste i hele verden for klienten. Jeg synes det er berikende å bistå personer i krevende situasjoner, og det er utvilsomt noe av det mest positive ved jobben for meg, sier Svein Holden.

Det er ikke ofte vi ser Svein Holden smile eller le på bilder i mediene. – Det er en bevisst strategi. Det er sjelden passende å sette opp sitt bredeste smil i en straffesak. Derfor har jeg heller en litt kjedeligere fremtoning, sier Holden som her riktignok byr på en stort feriesmil. (Tom-Egil Jensen)

