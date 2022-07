Bussjåfør Johnny reagerer på at firmaet som var dårligst på sikkerhet vant anbud

Selskapet som vant anbudet for området rundt østfoldbyene Sarpsborg og Fredrikstad, starter kjøring i juli neste år. Vinneren Nobina skåret høyt på de fleste kriteriene selskapene ble vurdert etter.

Men på «Kvalitet og funksjonalitet på bussmateriell», som var vektet 15 prosent, kom de dårligst ut. Sikkerheten i bussene var en del av dette kriteriet.

Det får bussjåfør Johnny Johnsen til å reagere. Han er ikke tvil om at bussene de vil få i det nye anbudet, er sikrere og bedre enn dem de kjører i dag. Det han stiller spørsmål ved, er hvordan sikkerheten vektes.

– Sikkerheten burde vært absolutt. Det burde vært krav om en sikker arbeidshverdag for sjåførene. Det burde vært en selvfølge. Så får alt det andre bli vurdert, sier Johnsen.

– Jeg skjønner at økonomi er viktig. Det er det vi og selskapene lever av. Men med absolutte sikkerhetskrav, ville det vært likt for alle selskapene i konkurransen, fortsetter han.

For lite for sent

De siste årene har flere busser vært involvert i ulykker som har endt med dødelig utfall eller alvorlig personskade. Det har ført til at det fra nyttår kommer nye regler for hvor kollisjonssikre bussene skal være.

Busser som blir registrert etter 1. januar 2023, vil ha forsterkninger som gjør dem sikrere ved frontkollisjon.

Johnsen mener reglene kommer for sent og er for dårlige. Han slår fast at materiellet som brukes i dag, ikke er godt nok, og at det har vært sånn altfor lenge.

– Det kommer forbedringer fra det vi har nå, men det største problemet er det ikke gjort noe med. De ulykkene vi har hatt de siste årene, har ikke vært front mot front-kollisjoner. Det har vært kollisjoner på hjørnet av bussen. Akkurat der hvor sjåførene sitter, sier Johnsen.

– De nye reglene vil ikke gjøre det tryggere for sjåføren hvis en møtende bil kommer inn på hjørnet.

Tryggheten ofret

Johnsen sier sjåførenes trygghet har vært ofret for billigere anbud og bedre økonomi. Han mener sjåførene nå betaler for sparingen som har vært gjort tidligere.

– Da man skjønte at dette hadde gått for langt, at dette er farlig for sjåførene, burde det vært tatt tak i med en gang. Enten av myndighetene eller av bransjen selv, sier Johnsen.

– Vi har en arbeidsmiljølov og HMS-krav som stiller strenge krav for å sikre helsen til arbeidstakerne. Men den alvorligste risikoen har man sett bort fra, fortsetter han.

Han hadde håpet å se endringer i det nye anbudet han skal kjøre for.

– Dessverre er pengene fortsatt viktigere enn sjåførene. Vår sikkerhet blir fortsatt målt i prosenter, sier Johnsen.

Sikkerhet prioritert

Kjetil Gaulen, kontraktssjef i Østfold kollektivtrafikk (ØKT), sier sikkerhet har vært prioritert høyt i denne anskaffelsen. Han avviser at sikkerhetskravene står noe tilbake for andre avtaler som er inngått i Viken fylkeskommune de siste årene.

Gaulen påpeker at sikkerhetstiltak inngikk som en del av kriteriet «Kvalitet og funksjonalitet på bussmateriell» som samlet var vektet 15 prosent. Han understreker at selv om Nobina skåret lavest på dette delkriteriet, som også omhandlet kapasitet og sitteplasser, leverte de et godt tilbud.

– Det er mulig å skåre høyt, men samtidig lavere enn konkurrerende tilbud. Sikkerheten for sjåførene vil være godt ivaretatt i en ny avtale, og er langt bedre enn i dagens busser som betjener denne regionen, sier Gaulen.

Kravene til materiell er, ifølge Gaulen, basert på tilsvarende avtaler som Ruter AS nylig har inngått. Han påpeker at det er satt minstekrav til kollisjonssikkerhet i front av alle busser som er lik det som beskrives i den nye lovgivning. Dette har Nobina innfridd.

– Nobina skårer i tillegg høyt på annen kollisjonsbeskyttelse, både i front og ved rundvelt, sier Gaulen.

Det er kun tilleggsbeskyttelse ved påkjøring bakfra som ikke inngår av den beskyttelsen som ØKT har vurdert.

– Dette er først og fremst en beskyttelse for kjøretøy som kjører inn i bussen bakfra, og har lite direkte med beskyttelse av fører å gjøre, understreker Gaulen.

Ekstra sikkerhetsutstyr

ØKTs kontraktssjef påpeker at det i tillegg inngår en rekke passive og aktive sikkerhetstiltak i bussene fra Nobina, som går langt utover det som er vanlig i bransjen og i de avtalene de har inngått i sitt område tidligere.

Blant annet har bussene digitale sidespeil og 360-graders kamera som gir føreren full oversikt over området rundt kjøretøyet.

