Fotosommer’n: Se ukas vinner og andre sommerlige blinkskudd

UKESVINNER: Fotografen har lekt seg med ordspill og kalt vinnerbildet «Par i (gj)ess», som forteller oss at her er det to med gode kort på hånda, der de vandrer sammen inn i solnedgangen. Bildet har varme, vakre toner og en romantisk stemning som selv vi uten fjær kan leve oss inn i. (Anita Gretland Karlsen)