Fotosommer: Ukas blinkskudd

UKAS VINNER: «Sophie en sommerdag ved Rubjerg Knude i Danmark» har Vidar Andersen kalt ukas vinnerbildet, som er tatt på Nordjylland. Han kan fortelle at fyrtårnet ble flyttet 70 meter i 2019 for å unngå at det skulle rase i havet. Bildet har en gjennomgående dus palett som gir det en ro og harmoni som vi falt for. Lille Sophie har et sterkt blikk som drar oss inn i bildet og den vakre sommerlandskapet. (Vidar Andersen)